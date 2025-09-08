Facua denuncia al Instituto de Artes Escénicas de Córdoba por cargar gastos de gestión a la entrada del concierto de Soto y Siempre Así

La Federación de Consumidores Facua Córdoba ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía al Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) y a la empresa Malvaloca Project SL, organizadoras del concierto 'La Hispanidad se vive en Córdoba' previsto para el próximo 12 de octubre en la capital cordobesa.

Lo hacen por aplicar un recargo sobre el precio de las entradas en concepto de «gastos de gestión». El cartel de este evento que tendrá lugar en el Teatro de la Axerquía lo componen José Manuel Soto, Siempre Así y Cosita Wena.

La asociación considera que ambos organizadores vulneran la normativa de protección al consumidor al imponer cargos adicionales bajo el concepto de gastos de gestión durante el proceso de compra, sin ofrecer ninguna justificación ni contraprestación por dicho recargo.

Los cargos se aplican de forma sistemática a todas las localidades del evento, con importes que varían en función del tipo de entrada y ubicación de la misma en el interior del recinto. Por ejemplo, 4,50 euros extra en las entradas de pista (de pie, sin numerar), 4,00 euros en entradas para grada general con butaca o 3,00 euros en entradas para grada lateral con butaca.

La venta de entradas se realiza exclusivamente a través del canal oficial del IMAE, lo que convierte a este organismo municipal en doblemente responsable: como promotor y como canal único de venta.

Facua Córdoba entiende que los gastos de gestión son parte de los costes operativos de la actividad empresarial, y que ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada. Sin embargo, los organizadores aplican estos gastos sin prestar ningún servicio extra al consumidor.

Precio final

Es inherente a toda actividad empresarial repercutir todos o parte estos de los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final. Lo que no se puede es repercutir parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de gastos de gestión, dice la federación, «cuando la adquisición online de una entrada es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar».

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una nota en la que deja claro cuáles son los requisitos que deben de cumplir, en caso de existir, los recargos o costes adicionales durante la adquisición de entradas para espectáculos públicos.

Asimismo, Facua Córdoba interpreta que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, recoge que dichos gastos deben referirse exclusivamente a servicios concretos distintos a la simple venta de la entrada que reciban los consumidores, ya que deben estar incluidos en el precio final que se muestra.