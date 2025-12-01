Suscríbete a
Fabio Alvira, guardameta del Córdoba Patrimonio, en la prelista de la selección española

El blanquiverde figura entre los treinta elegidos por el seleccionador Jesús Velasco para los amistosos ante Serbia, cita en la que también pueden estar los cordobeses Boyis y Cecilio

El Córdoba Patrimonio muere en la orilla ante Noia y aumenta la pelea por entrar en la Copa de España (3-2)

Fabio despeja un balón ante un defensor de Valdepeñas
Fabio despeja un balón ante un defensor de Valdepeñas valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

A pesar de la ajustada derrota en esta jornada ante Noia (3-2), el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha recibido una buena noticia esta tarde respecto al reconocimiento de su plantilla. Al igual que como ocurrió este curso con Carlos Gómez, ahora el ... guardameta Fabio se encuentra en la prelista del seleccionador español Jesús Velasco para afrontar los dos partidos amistosos ante Serbia del 20 y 22 de diciembre.

