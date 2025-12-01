Fabio Alvira, guardameta del Córdoba Patrimonio, en la prelista de la selección española

A pesar de la ajustada derrota en esta jornada ante Noia (3-2), el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha recibido una buena noticia esta tarde respecto al reconocimiento de su plantilla. Al igual que como ocurrió este curso con Carlos Gómez, ahora el ... guardameta Fabio se encuentra en la prelista del seleccionador español Jesús Velasco para afrontar los dos partidos amistosos ante Serbia del 20 y 22 de diciembre.

En su cuarta temporada como blanquiverde, el guardameta madrileño esta siendo indispensable para el éxito de su equipo. Actualmente, el equipo dirigido por Ema Santoro se encuentra noveno en la clasificación y a un solo punto de la octava plaza, posición que determina los puestos clasificatorios a la Copa de España que se decidirán en los próximos tres partidos.

Estos encuentros ante la selección serbia servirán como antesala al antes del Campeonato Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia en el mes de enero. El 8 de diciembre se sabrá finalmente si el nombre de Fabio figura entre los quince jugadores definitivos, por lo que este fin de semana tendrá que estar muy fino ante Xota para dar argumentos a Jesús Velasco sobre su convocatoria. Hay que destacar que ya ha sido internacional con anterioridad.

Los que también pueden gozar del llamado para estos partidos son los cordobeses Cecilio (Movistar Inter) y Antonio Sánchez 'Boyis' (Valdepeñas). Respecto a sus estados de forma el cierre menciano Boyis se encuentra de dulce con el cuadro de Ciudad Real al ser terceros en la clasificación y tener encaminado su pase a la Copa de España. Por la parte del ala montoreño, Movistar Inter es séptimo en la clasificación.