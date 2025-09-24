Las exposiciones vuelven a Córdoba con el Grupo Realista y el fotógrafo Luis González Palma

Con el avance del mes de septiembre llegan las nuevas exposiciones que consiguen que la actividad cultural vuelva a tener un pulso activo. Este martes se han inaugurado dos en Córdoba, con lenguaje distinto y un mismo afán innovador.

El Centro Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, acoge la exposición 'Córdoba Grupo Realista. 30 años', «que celebra la trayectoria de este colectivo que, desde los años 90, ha sabido mantener una de las tradiciones más interesantes de la pintura cordobesa, el realismo», según la propia institución.

Federico Castro, uno de los comisarios de la exposición, afirmó que esta muestra «nos permite conmemorar los 30 años de historia del Grupo Realista, y de manera muy especial que vuelven a exponer juntos en la ciudad de Córdoba».

Castro ha señalado que «hemos incluido paisaje, figuras, retrato y bodegones en un recorrido que nos permite ver la evolución de su trayectoria desde el año 1995 hasta ahora».

En el Teatro Cómico Principal de Córdoba se puede visitar la exposición de Luis González Palma, ganador de la XII edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler.

Imaginación

Se trata de más de sesenta fotografías en las que el autor muestra su trabajo «con una imaginación distópica, en la que trata de posicionar su incomodidad en la vida». Por eso «sus constelaciones son una provocación a la realidad presente, a la intrascendencia, al valor de la geometría inacabada».

Se trata de un autor innovador, que insiste en La inconformidad con la plástica habitual le lleva a romper los círculos, los formatos y el soporte de su obra. Así, «destruye en cierto modo los formatos clásicos, desprecia los límites de la fotografía clásica y provoca en el espectador una incertidumbre difícil de catalogar».

Será una ocasión para ver, en esta muestra del Teatro Cómico Principal, cómo «algunos espectadores no entienden cómo la geometría de sus formas rompe, por ejemplo, el límite de la grafía de una palabra».