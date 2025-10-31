Suscríbete a
ABC Premium

Programación

La exposición del antiguo Egipto llenará el invierno cultural de Córdoba desde el 4 de diciembre

Más de 300 piezas relatarán la vida desde el parto y nacimiento a la juventud

La inédita exposición sobre Egipto que vendrá a Córdoba: amuletos de parto, biberones, juguetes o recetas médicas

Uno de los objetos que se expondrán en Córdoba
Uno de los objetos que se expondrán en Córdoba ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Avanza el último trimestre del año y en el horizonte está ya la próxima gran exposición que marcará el itinerario cultural de la ciudad. Se trata de 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', una cita en la que ... el Ayuntamiento trabaja desde hace más de un año y medio y que ya ve cercano el momento de la inauguración.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app