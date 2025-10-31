La exposición del antiguo Egipto llenará el invierno cultural de Córdoba desde el 4 de diciembre

Avanza el último trimestre del año y en el horizonte está ya la próxima gran exposición que marcará el itinerario cultural de la ciudad. Se trata de 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', una cita en la que ... el Ayuntamiento trabaja desde hace más de un año y medio y que ya ve cercano el momento de la inauguración.

En las últimas semanas del año, un poco antes del puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción podrá verse esta gran muestra, que traerá piezas casi inéditas a Córdoba y que será toda una novedad por llevar muchos pormenores de la cultura egipcia.

Los espectadores podrán asomarse a la exposición a partir del jueves 4 de diciembre y tendrán de plazo hasta el 5 de abril de 2026, Domingo de Resurrección del año próximo, en la que promete ser una de las grandes muestras de los últimos años, tanto por el contenido en sí mismo como por la propia singularidad de que fondos relacionados con la cultura del antiguo Egipto, una de las más avanzadas e influyentes de la antigüedad, se puedan ver en Córdoba.

Lo que se podrá ver a partir del 4 de diciembre estará disponible en dos salas, que aunque se ceñirán al discurso expositivo planeado tendrán algunos matices distintos, sobre todo en la sala Orive, que propondrá obras y contenidos y más inmersivos para el espectador. Para ello habrá una pantalla Led de 26 metros de altura, en que se propondrá al espectador viajar hasta la forma de ver el mundo que se tenía a orillas del Nilo.

Será algo distinto de lo que suceda en la sala Vimcorsa, que con los mismos fines tendrá otro discurso. El Ayuntamiento de Córdoba ha encargado el proyecto con el sistema que se conoce como 'llave en mano', es decir, gestión completa de la exposición, a la empresa Eulen Art, especializada en este tipo de gestiones.

En total se dispondrán unas 300 piezas entre las dos sedes, para una cita con un presupuesto que superará los 1,3 millones de euros y que estará dirigida por Isabel Olvés y Esther Pons, responsables de la muestra 'Hijas del Nilo', que en 2022 se alzó como una de las más visitadas en Madrid por la personalidad de sus contenidos.

En los últimos meses se ha trabajado en los seguros y en la llegada de las obras, casi siempre de países orientales. Serán en total 200 piezas que relatarán cómo la cultura egipcia veía y trataba los años de la infancia, y lo hará desde el mismo comienzo de la vida: la concepción, el embarazo y el parto.

Por eso los asistentes conocerán cómo había amuletos que las mujeres depositaban sobre el vientre para que les sirviera de ayuda en el momento crucial del parto, cuyas posibles complicaciones podían ser letales en aquella época.

Casi siempre serán objetos que se remontan muy atrás en el tiempo, a una antigüedad de entre 3.000 y 5.000 años, al momento de mayor esplendor de los egipcios.

Fertilidad

Se hablará de las adopciones, ya comunes en todo el mundo antiguo, y también de la fertilidad, presentes en todas las culturas como riego para tener descendencia. Algo común en todos los momentos es que los niños necesitan juguetes con los que aprender, descubrir el mundo y entretenerse, y en la exposición habrá también algunos ejemplos de los que se usaban en aquel momento, como caballitos, algo en lo que no se ha cambiado mucho, junto a pequeños sarcófagos, porque entonces, y hasta no hace demasiadas décadas la mortalidad infantil era bastante significativa.

Entre la lista de objetos un grupo escultórico de una familia, que sería el antecedente de una fotografía, pero también un papiro con recetas para mujeres, con una ciencia parecida a la actual ginecología. Entre los espacios que ceden sus obras están el British Museum o el Louvre de París, entre otros muchos, junto a otros que por primera vez han cedido piezas de este tipo para esta muestra.

Habrá también cartas en los que una esposa pide al marido que regrese porque el hijo de ambos está enfermo, además de estelas funerarias, todo tipo de esculturas y objetos que relatarán cómo vivían los hijos hasta la adolescencia y cómo afrontaban su crianza las madres y los padres.