Las exportaciones de Córdoba crecen un 9,2% y superan la importante pérdida de ventas a Estados Unidos por los aranceles

El aceite es uno de los pilares de las exportaciones de Córdoba

Las exportaciones de la provincia de Córdoba siguen su buena marcha en lo que va de 2025, con una subida interanual algo superior al 9%, logrando sortear sin dificultades el impacto de los aranceles de Estados Unidos.

Según los datos que acaba de facilitar el Gobierno central, en los siete primeros meses, las empresas de nuestro territorio realizaron ventas al extranjero por valor de 2.153,5 millones. Esa cifra implica un incremento interanual del 9,2%.

Y este crecimiento tiene especial mérito, porque se están enfrentando con los guarismos de 2024, que es el ejercicico en el que ahora mismo está fijado el récord de exportaciones de Córdoba. En ese ejercicio, las operaciones con el extranjero supusieron ingresos a los negocios de la provincia por valor de 3.348,7.

La evolución del presente año no es mejor porque los aranceles de Estados Unidos se dejan notar ya con claridad. En los siete primeros meses de 2024, las ventas a esa nación alcanzaron los 219,53 millones y 365 días después se quedaron en 175,13. Esa evolución se traduce en un hundimiento del 20%.

Con el termómetro de lo que sucedió hace un año, se comprueba que Estados Unidos es un buen cliente de Córdoba. En 2024, las ventas a esa nación fueron de 329,6 millones. Supusieron el 9,8% de todo lo que se vendió desde aquí al extranjero.

Las importaciones crecen cerca de un 23%

En el apartado de las importaciones, las compras de las empresas de la provincia en otras nacionse alcanzaron los 1.570 millones. Esa cantidad implica un considerable aumento interanual: +22,6%.

De hecho, el mayor avance de este capítulo respecto a las exportaciones hace que la balanza comercial siga siendo claramente favorable pero haya sufrido reducción. De enero a junio en 2025 se sitúa en 583,5 millones mientras que en idéntico periodo de 2024 fueron 691,9. Es decir, el descenso fue del 15,7%.