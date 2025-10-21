Los expertos en viajes eligen a Córdoba como la ciudad del mundo más fácil de visitar: «Se ve todo en 26 minutos»

La belleza de Córdoba no solo conquista por sus monumentos, sino también por su comodidad para recorrerla. Los expertos en viajes de Skyscanner han anunciado las 10 ciudades más transitables del mundo para 2025, y la capital andaluza se ha alzado con el primer ... puesto global. Según el informe, «se puede ver todo en solo 26 minutos», una afirmación que la sitúa por delante de urbes icónicas como Lisboa, Kioto o Florencia.

El estudio ha generado un índice de caminabilidad pensado para los viajeros que buscan una escapada tranquila y cultural. Para elaborarlo, se tuvieron en cuenta siete factores clave: la distancia entre las principales atracciones, la elevación media, la densidad de población, la seguridad, la calidad del aire, la cantidad de senderos peatonales y el número total de puntos turísticos.

El resultado ha sido contundente: Córdoba es el paraíso del viajero a pie. Según los datos, un recorrido completo por sus monumentos más representativos lleva apenas 2.730 pasos, lo que equivale a unos 26 minutos de paseo.

El Puente Romano y la esencia de la historia viva

Entre los imprescindibles que Skyscanner recomienda para quienes visiten la ciudad, destaca el Puente Romano, una joya arquitectónica del siglo I a. C. con 16 arcos de piedra que conectan el casco antiguo con la ciudad moderna. Sus 250 metros de longitud ofrecen una panorámica incomparable de la Mezquita-Catedral y del río Guadalquivir, especialmente mágica al atardecer, cuando la luz dorada envuelve los arcos y refleja la historia que ha atravesado durante más de dos milenios.

A este paseo monumental se suman las 29 rutas de senderismo urbano que propone Skyscanner, que invitan a descubrir los rincones más pintorescos del casco histórico, desde las calles empedradas de la Judería hasta los patios llenos de flores.

Flamenco y gastronomía: dos pilares de la experiencia cordobesa

El portal de viajes también recomienda vivir la emoción del flamenco tradicional en el Tablao El Cardenal, uno de los referentes culturales de la ciudad. Allí, nueve artistas sobre el escenario hacen vibrar al público durante más de una hora de espectáculo, con bulerías, soleás, alegrías y fandangos que reflejan el alma de Andalucía.

Y, tras una jornada de descubrimiento, nada mejor que rendirse al sabor del rabo de toro al estilo cordobés. En pleno barrio de la Judería, el Restaurante El Burlaero es uno de los lugares más aclamados para degustar este plato tradicional: una carne tierna, cocinada a fuego lento en vino tinto con verduras, que se ha convertido en todo un símbolo gastronómico de la ciudad.

Un museo al aire libre

Compacta, plana y llena de encanto, Córdoba se consolida como un refugio urbano perfecto para el turismo a pie. Su trazado peatonal, su atmósfera tranquila y su fusión de pasado romano e islámico la convierten en una joya que puede disfrutarse sin prisas y sin necesidad de transporte.

No es la primera vez que la ciudad recibe reconocimientos internacionales. En 2024, la revista Forbes ya la había elegido como la mejor ciudad de España para visitar, describiéndola como «un laberinto histórico» imposible de olvidar.

Con este nuevo galardón de Skyscanner, Córdoba reafirma su posición como una de las ciudades más bellas, accesibles y sostenibles del mundo, ideal para quienes buscan historia, cultura y autenticidad… todo a menos de media hora de paseo.