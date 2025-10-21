Suscríbete a
Los expertos en viajes eligen a Córdoba como la ciudad del mundo más fácil de visitar: «Se ve todo en 26 minutos»

Skyscanner sitúa a la joya andaluza en el primer puesto mundial de su ranking de ciudades más transitables

Forbes elige Córdoba como la mejor ciudad de España: «Es un laberinto histórico»

El bonito Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba ABC
Carolina Álvarez Álvarez

La belleza de Córdoba no solo conquista por sus monumentos, sino también por su comodidad para recorrerla. Los expertos en viajes de Skyscanner han anunciado las 10 ciudades más transitables del mundo para 2025, y la capital andaluza se ha alzado con el primer ... puesto global. Según el informe, «se puede ver todo en solo 26 minutos», una afirmación que la sitúa por delante de urbes icónicas como Lisboa, Kioto o Florencia.

