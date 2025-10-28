El futuro del precio del aceite de oliva virgen extra en Córdoba: «A 6 euros se considera justo; si se piden 6,5 la gente no lo comprará»

El foro 'Descifrando a Córdoba', dedicado a la agricultura y organizado por ABC Córdoba en los actos de su 25 aniversario se ha centrado primero en las carencias y dificultades y más tarde en aquello que marcha bien y que hace que los agricultores ... y empresarios de la provincia destaquen. Singularmente, el aceite de oliva.

Rafael Sánchez de Puerta, de Dcoop, ensalza las «estructuras comerciales sólidas y liderando los mercados, tanto en producción como en comercialización». Falta la imagen del producto ya ya se está consiguiendo, y por eso el aceite de Córdoba consigue tan buen resultado fuera.

Eso no quiere decir, desde luego, que no haya retos. Para Rafael Muela, presidente de la denominación de origen Priego de Córdoba, «el olivar tradicional sólo tendrá futuro si se mejora la profesionalización de los agricultores«. Es decir, si se transforma.

Por eso es partidario de «una reconversión como las que se hicieron con la industria en España en los años 80, porque un olivar con 98 árboles por hectárea tiene los días contados«.

Entre el debate sobresale el del precio. «Hace falta un mirada más amplia, más profunda, que centre el punto de equilibrio en el valor óptimo, en lo que el consumidor está dispuesto a aceptar. Si pedimos más, caerá la demanda«. El ejemplo es gráfico: «Con seis euros el kilo, la gente lo seguirá comprando; si pedimos 6,50, no ingresaremos más».

«Lideramos el mercado y somos los mejores en calidad, tenemos que vender en papel cuché» Salvador Fuentes Presidente de la Diputación de Córdoba

Es necesario mantener la vista en el precio y así conseguir «una maximización de la cosecha, en que toda la cadena de producción gane dinero». «A nadie le interesa el aceite barato, ni a la distribución ni al agricultor», insiste.

Pedro Navarro, de Balam Agriculture, admite que el gran reto del sector «es la mano de obra, siempre en función del marco más o menos tradicional». Hay campo para trabajar en la mejora genética y en la mecanización, que hará que cada árbol y cada fruto sean más productivos. En eso condicione Rosa Gallardo, directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura.

Quien más insiste en la comercialización es el presidente de la Diputación Provincial. Salvador Fuentes celebra que Córdoba lidere el mercado y esté a la cabeza en la calidad del producto, pero añade un desafío pendiente: «Hay que venderlo en papel cuché». La comercialización requiere un esfuerzo acorde con el trabajo del agricultor.

Pedro Parias, de la federación de regantes, sí que quiere hablar aquí de un problema, y es la colmatación, que se genera por los sedimentos. Es uno de los factores que hay que tener en cuenta para seguir mejorando en el futuro.