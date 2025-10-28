Suscríbete a
El futuro del precio del aceite de oliva virgen extra en Córdoba: «A 6 euros se considera justo; si se piden 6,5 la gente no lo comprará»

Productores y asociaciones celebran el liderazgo de la provincia en el sector y buscan mejorarlo

El precio del aceite virgen extra en origen repunta en Córdoba y supera ya los 4 euros

Rosa Gallardo, Pedro Parias y Salvador Fuentes, durante el encuentro
Rosa Gallardo, Pedro Parias y Salvador Fuentes, durante el encuentro Valerio Merino
Luis Miranda

Córdoba

El foro 'Descifrando a Córdoba', dedicado a la agricultura y organizado por ABC Córdoba en los actos de su 25 aniversario se ha centrado primero en las carencias y dificultades y más tarde en aquello que marcha bien y que hace que los agricultores ... y empresarios de la provincia destaquen. Singularmente, el aceite de oliva.

