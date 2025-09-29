Expertos nacionales e internacionales visitan las obras de la macsura en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Los expertos bajo las cúpulas de la macusra en la zona de obras de la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha acogido días atrás la visita de un grupo de especialistas nacionales e internacionales que han conocido 'in situ' el proyecto de restauración integral de la macsura, uno de los espacios más singulares del monumento Los expertos fueron recibidos por el deán y presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, quien, acompañado por el equipo de arquitectos, arqueólogos y restauradores responsables de la intervención, explicó en detalle las fases de los trabajos que actualmente se desarrollan en este espacio.

Durante la visita, según ha informado el Cabildo en una nota, se ha podido comprobar, en la misma zona donde se concentran los trabajos, los importantes hallazgos que se están produciendo a medida que avanza el proceso.

Las investigaciones realizadas hasta la fecha han permitido identificar técnicas constructivas originales y aportaciones posteriores que enriquecen la lectura histórica del monumento. Entre los hallazgos más destacados figuran fragmentos decorativos ocultos durante siglos, así como evidencias de las fases de intervención que la macsura experimentó a lo largo de su historia. Especial atención están mereciendo la conservación de mosaicos, yeserías, mármoles y estructuras portantes.

Según el ente catedralicio, este encuentro se enmarca «en la filosofía que el Cabildo viene impulsando en los últimos años bajo el lema 'abiertos por obras', con el objetivo de conjugar la conservación del patrimonio con la difusión cultural y la investigación científica». Para la institución capitular, «la restauración no es solo un ejercicio de recuperación material, sino también una oportunidad de generar conocimiento compartido, recibir aportaciones de la comunidad académica y fomentar un diálogo constante con la sociedad», ha manifestado el deán presidente.

Tras la visita al interior de la macsura, se celebró una sesión de trabajo con los especialistas invitados, en la que pudieron compartir sus valoraciones sobre el desarrollo de las obras y aportar sugerencias que enriquezcan el proceso. «Estas aportaciones son fundamentales para perfeccionar las actuaciones en curso y consolidar un modelo de gestión abierto al conocimiento interdisciplinar», han apostillado desde el Cabildo.

Listado de expertos asistentes

A la jornada asistieron especialistas que acreditan una dilatada trayectoria en los campos de la historia del arte, la arqueología y la arquitectura. Acudieron Susana Calvo Capilla, profesora titular de Arte Medieval, Universidad Complutense de Madrid; Antonio Eloy Momplet Míguez, profesor titular de Arte Medieval, Universidad Complutense de Madrid; Fernando Valdés Fernández, profesor titular de Arqueología Medieval (jubilado) Universidad Autónoma de Madrid; Alberto León Muñoz, profesor titular de Arqueología, Universidad de Córdoba; Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra; José Escudero, exdirector de Medina Azahara y actualmente trabajando en el Museo Arqueológico de Córdoba o Antonio Almagro Gorbea, arquitecto, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Noticia Relacionada Cultura se hace eco de los elogios al Cabildo y el Ayuntamiento por el incendio en la Mezquita J. Pino El Departamento de Sumar recibe una misiva de la Unesco en la que se recalca la «manera eficiente y coordinada en que se controló el fuego»

También, Santiago Huerta Fernández, profesor titular de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid; Paula Fuentes González, profesora de Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares; María de los Ángeles Jordano Barbudo, catedrática de Arte Medieval, Universidad de Córdoba (UCO); Carmen González Gutiérrez; profesora de Arqueología Medieval de la UCO; Juan José Primo Jurado, director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y Román Fernández Bacas-Casares, arquitecto, alcaide del Alcázar de Sevilla, ex director general de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura y exdirector del IAPH.

El programa de restauración de la macsura, dirigido por el equipo técnico del Cabildo Catedral, tiene como propósito garantizar la conservación de este espacio que, desde su creación en época califal, «constituye un referente absoluto de la arquitectura y el arte islámico en Occidente». La intervención aborda tanto los elementos arquitectónicos como los revestimientos decorativos.

Esta intervención tiene un plazo de desarrollo que abarca 15 años, desde los primeros trabajos para plantear el tipo de intervención que se está llevando a cabo hasta el desarrollo de las investigaciones científicas que devengan de los importantes hallazgos académicos que ofrezca la restauración. El proyecto no solo se centra en la restauración material, sino también en la documentación exhaustiva de cada hallazgo y en la aplicación de técnicas de análisis avanzado que faciliten una mejor comprensión del espacio. En paralelo, se está desarrollando un plan de mantenimiento preventivo que asegure la perdurabilidad de las actuaciones realizadas.