tribunales

La exdirectora de una residencia de Córdoba se enfrenta a siete años de cárcel por estafar a ancianos y a la Junta más de 178.000 euros

El fiscal le acusa de crear plazas falsas y de apropiación indebida de fondos públicos y privados aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas

Residencia de San Andrés en la que ocurrieron los hechos que ahora se enjuician en Córdoba
Residencia de San Andrés en la que ocurrieron los hechos que ahora se enjuician en Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La exdirectora del Centro Residencial de Mayores San Andrés de Córdoba se enfrenta a siete años y ocho meses de prisión acusada por la Fiscalía de aprovecharse de su cargo para defraudar a una residente con discapacidad mental que no sabía leer ni ... escribir y que no tenía familiares que la visitaran o velaran por ella, pero también de crear plazas por su cuenta -sin que constaran en el registro- y cobrar a los familiares durante más de una década.

