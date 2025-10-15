Suscríbete a
Evidencias digitales manipuladas: la Fiscalía de Córdoba alerta sobre el riesgo en las investigaciones

La última memoria del Ministerio Público pide formación tecnológica para jueces y fiscales en uso de herramientas de certificación de pruebas

Edificio de la Ciudad de la Justicia en Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

Ante el aumento de la ciberdelincuencia la última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía ha señalado respecto a Córdoba «la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de obtención y conservación de pruebas digitales en las investigaciones judiciales«, especialmente en casos relacionados con ... delitos tecnológicos y conductas ilícitas cometidas por menores.

