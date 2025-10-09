Suscríbete a
Los estudios de doctorado de la Universidad de Córdoba tocan techo y triplican a los de 2022

La institución oferta para este año 430 plazas en 16 ramas distintas

El rector de la Universidad de Córdoba reclama la colaboración de las administraciones para abrir el edificio de la Zona en la Trinidad

Imposición del birrete a una nueva doctora en el inicio de este curso
Imposición del birrete a una nueva doctora en el inicio de este curso

ABC Córdoba

Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) ha alcanzado un máximo histórico en la demanda para acceder a sus programas de doctorado, registrando en la primera fase de admisión del curso 2025-2026 un total de 410 solicitudes, lo que supone un incremento ... del 34% respecto al año anterior y casi el doble que en 2022, cuando se contabilizaron 262.

