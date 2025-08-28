Un cordobés muestra su indignación por el deterioro de la muralla de la Axerquía: «Ojalá no ocurra ninguna desgracia»

El actual estado de la muralla de la calle Adarve

Durante la mañana de este jueves, un usuario de la plataforma 'X' ha criticado mediante una publicación el estado de las placas de hormigón que cubren la muralla de la Axerquía que pasa por la calle Adarve. El mismo mostraba una fotografía con la placa totalmente despegada de la histórica fortificación.

Esta vía es una zona de tránsito tanto de peatones como de vehículos, que pueden acceder desde la concurrida Plaza de Colón. En la imagen publicada, se podían observar varias vallas cubriendo la muralla, algo que no ha evitado las quejas de la población, que se ha unido al usuario que ha difundido la fotografía.

Esta muralla, la de la Axerquía, data de la época musulmana, cuando los cristianos fueron avanzando en La Reconquista. El trozo que se conserva la Calle Adarve, aúne la Torre de la Malmuerta, que todavía se conserva en un gran estado, con la Puerta de Rincón.

Éste es el estado actual de la plancha de hormigón en la muralla de calle Adarve, zona de tránsito de peatones y vehículos. Luego no dirán que no hemos avisado muchas veces. Ojalá no ocurra ninguna desgracia. @ayuncordoba_es @muevtcordoba @vecinoscentroco @MejoremosCordES pic.twitter.com/lVAttaj5hy — Paco López-Cordón V. (@mushocordoba) August 28, 2025

Asimismo, se puede observar cómo ya se han derrumbado varios trozos de hormigón que han caído al suelo de la vía, protegida con las verjas. Estas han dejado intransitables una parte de la acera.