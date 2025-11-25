Así será el espectáculo de luz y sonido en Córdoba 2025: fechas y horarios

El montaje cuenta con una estructura de 21 pórticos que conforman el túnel principal, con pilares de 12 metros de altura y 5,5 metros de anchura que generan el característico efecto de cielo estrellado. En total, el espectáculo suma 487.000 puntos LED de bajo consumo, distribuidos entre el túnel y los árboles, que este año cobrarán un mayor protagonismo gracias a la instalación de 49.680 luces en los magnolios.
Inauguración: 2 de diciembre, a las 18.30 horas
Pases: 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas
Pases con sonido aminorado: 19.00 y 20.00 horas
Puntos de luz: 478.000
Además, más de un centenar de estrellas suspendidas recorrerán la estructura, capaces de ofrecer un efecto luminoso visible incluso durante el día, reforzando así la presencia del espectáculo más allá del horario nocturno.
El show contará con cinco piezas musicales de temática navideña, que acompañarán la coreografía lumínica en sus diferentes pases diarios. Con toda probabilidad, volverá a sonar uno de los grandes clásicos de la Navidad, 'All I want for christmas', de Mariah Carey.
