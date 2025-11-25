Así será el espectáculo de luz y sonido en Córdoba 2025: fechas y horarios

Córdoba encenderá oficialmente la Navidad el próximo 2 de diciembre con la inauguración de su espectáculo de luz y sonido, que este año mantiene el diseño del show 'Lluvia de estrellas', estrenado en 2024 y convertido desde entonces en uno de los ... grandes atractivos navideños de la ciudad. La propuesta volverá a transformar esta popular calle Cruz Conde del centro en un gran túnel luminoso, incorporando además los magnolios de la calle como elemento decorativo.

El montaje cuenta con una estructura de 21 pórticos que conforman el túnel principal, con pilares de 12 metros de altura y 5,5 metros de anchura que generan el característico efecto de cielo estrellado. En total, el espectáculo suma 487.000 puntos LED de bajo consumo, distribuidos entre el túnel y los árboles, que este año cobrarán un mayor protagonismo gracias a la instalación de 49.680 luces en los magnolios.

Espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde Inauguración: 2 de diciembre, a las 18.30 horas

Pases: 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas

Pases con sonido aminorado: 19.00 y 20.00 horas

Puntos de luz: 478.000

Además, más de un centenar de estrellas suspendidas recorrerán la estructura, capaces de ofrecer un efecto luminoso visible incluso durante el día, reforzando así la presencia del espectáculo más allá del horario nocturno.

El show contará con cinco piezas musicales de temática navideña, que acompañarán la coreografía lumínica en sus diferentes pases diarios. Con toda probabilidad, volverá a sonar uno de los grandes clásicos de la Navidad, 'All I want for christmas', de Mariah Carey.