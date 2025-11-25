Así será el espectáculo de luz y sonido en Córdoba 2025: fechas y horarios

Suscríbete a
Montaje del espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde
D.Delgado

Córdoba

Córdoba encenderá oficialmente la Navidad el próximo 2 de diciembre con la inauguración de su espectáculo de luz y sonido, que este año mantiene el diseño del show 'Lluvia de estrellas', estrenado en 2024 y convertido desde entonces en uno de los ... grandes atractivos navideños de la ciudad. La propuesta volverá a transformar esta popular calle Cruz Conde del centro en un gran túnel luminoso, incorporando además los magnolios de la calle como elemento decorativo.

