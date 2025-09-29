moda
Esenzia, la marca que hace furor entre jóvenes y adolescentes, desembarca en Córdoba con una apertura que trae cola
La firma sevillana pone en marcha en el Centro de la capital (Manuel de Sandoval) su segunda tienda física
Esta es la famosa tienda de ropa de Sevilla que va a abrir en Córdoba
Esenzia, la marca creada en un bar de la Cartuja de Sevilla, abre una nueva flagship en San Eloy
Esenzia, marca de ropa, desembarcó en Córdoba este sábado en una apertura que trajo cola. Literalmente. Porque su llegada a la ciudad despertó interés. Se trata de una firma, de origen sevillano, que está causando sensación en su tierra natal entre adolescentes y jóvenes.
La que es su segunda tienda física está en Córdoba está en la calle Manuel de Sandoval, junto a la Ronda de Tejares. Antes de que abriera sus puertas una cola de jóvenes y adolescentes esperaban ansiosos. En el diseño, destaca en la entrada una zona de descanso con música.
Tras esta marca, están también dos rostros con pocos años en el DNI: Alessandro Ridolfi y Carlos Guillén. En 2019, cuando eran estudiantes de Ingeniería Industrial y Periodismo en la Universidad de Sevilla, respectivamente, crearon Esenzia, para lanzar al mercado un concepto de prendas únicas, frescas y de alta calidad.
Sus forros polares y camisetas empezaron a brillar con luz propia. Después, fueron completando su propuesta de ropa con accesorios, gorras y cadenas.
Al acto de inauguración, que consistió en el protocolario corte de cinta y la bendición del local, acudieron entre otros la concejal de Juventud y Recursos Humanos, Cintia Bustos, y la de Hacienda y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), Blanca Torrent. Estuvo presente, además, Cristian Carracedo, futbolista del Córdoba CF.
