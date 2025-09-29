Esenzia, la marca que hace furor entre jóvenes y adolescentes, desembarca en Córdoba con una apertura que trae cola

Cola de jóvenes y adolescentes para la apertura de Esenzia en Córdoba, este sábado

Esenzia, marca de ropa, desembarcó en Córdoba este sábado en una apertura que trajo cola. Literalmente. Porque su llegada a la ciudad despertó interés. Se trata de una firma, de origen sevillano, que está causando sensación en su tierra natal entre adolescentes y jóvenes.

La que es su segunda tienda física está en Córdoba está en la calle Manuel de Sandoval, junto a la Ronda de Tejares. Antes de que abriera sus puertas una cola de jóvenes y adolescentes esperaban ansiosos. En el diseño, destaca en la entrada una zona de descanso con música.

Noticia Relacionada El fenómeno fan de «Esenzia» colapsa la calle San Eloy Lucía De Frutos La marca de ropa sevillana que está de moda entre los adolescentes ha causado gran fervor entre las calles de la capital hispalense

Tras esta marca, están también dos rostros con pocos años en el DNI: Alessandro Ridolfi y Carlos Guillén. En 2019, cuando eran estudiantes de Ingeniería Industrial y Periodismo en la Universidad de Sevilla, respectivamente, crearon Esenzia, para lanzar al mercado un concepto de prendas únicas, frescas y de alta calidad.

Imagen de la inauguració de la tienda Esenzia en Córdoba esenzia

Sus forros polares y camisetas empezaron a brillar con luz propia. Después, fueron completando su propuesta de ropa con accesorios, gorras y cadenas.

Al acto de inauguración, que consistió en el protocolario corte de cinta y la bendición del local, acudieron entre otros la concejal de Juventud y Recursos Humanos, Cintia Bustos, y la de Hacienda y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), Blanca Torrent. Estuvo presente, además, Cristian Carracedo, futbolista del Córdoba CF.