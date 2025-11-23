El escudo de la Policía y la Guardia Civil para las víctimas de maltrato en Córdoba: «Muchas llevan callando años»

«Lo primero es escuchar a la víctima, luego viene todo lo demás: proteger, buscar, detener y acompañar». Así trabajan los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y del Equipo de Mujer y Menores (EMUME) ... de la Unidad Orgánica de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba quienes relatan para ABC en el 25-M Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer el trabajo diario contra esta lacra que no cesa pero de la que ambos ven una lectura positiva, y es que cada vez se denuncian más casos que antes se silenciaba. «La mujer hoy no permite insultos ni maltrato», apostilla el jefe de la UFAM Jorge Barrios mientras baja las escaleras de la Comisaría de Fleming.

Barrios lleva al frente de la UFAM en Córdoba desde 2022, y recuerda que la última mujer que murió en la capital víctima de la violencia machista fue en 2019 en el barrio de Santa Rosa. Era la víctima número 1.000 en España dese que hay registros. Desde entonces, han vivido un aluvión de cambios «organizativos y legislativos« de actualización constante. Hoy este inspector jefe coordina a un equipo de 24 policías divididos en investigación y protección, entre ellos ocho agentes protectores. «Lo primero que hacemos cuando una mujer llega es escucharla y tranquilizarla; la carga emocional que traen es enorme. Muchas llevan callando durante años, cargando con un dolor que no siempre se ve», afirma.

Para este inspector jefe de la Policía Nacional, ese primer contacto es decisivo: «La víctima debe sentir que la Policía no es un elemento ajeno, sino alguien en quien puede confiar, no juzgamos». Desde la Guardia Civil, el sargento primero José Javier García responsable de la EMUME coincide en ese punto de partida: «El primer escalón es el Puesto. Ahí se entrevista a la víctima, se le arropa y se le intenta dar seguridad para que pueda denunciar».

En la UFAM, el área de protección cuenta con ocho policías en la capital. «Son los adecuados para el servicio», señala Barrios, consciente de que siempre se desearían más recursos, pero defendiendo que «las víctimas nunca sufren una carencia de protección».

De hecho, apostilla este inspector al mando de esta unidad, que la protección a estas víctimas continúa incluso aunque no haya condena: «Aunque el juzgado no acuerde una sentencia condenatoria o orden de protección, podemos mantener la protección policial si la valoración de riesgo que hacemos así lo aconseja», subraya.

En el ámbito rural, el EMUME coordina a equipos distribuidos por toda la provincia, que asignan un agente protector a cada víctima. «Siempre es la misma persona, con un teléfono 24 horas los siete días de la semana. Esa cercanía es imprescindible para trabajar con la víctima, se crea un vínculo», recuerda García. Su unidad supervisa además la labor de los equipos Viogen y los Puntos de Atención Especializada.

El sargento primero José Javier García jefe de la EMUME de la Guardia Civil en Córdoba abc

«Los agentes protectores se reparten la asignación de casos para siempre llevar a la misma víctima, para conocer todo el caso en profundidad y que ella siempre tenga esa persona de referencia, que se le da un teléfono de contacto 24-7, para que cualquier cosa que ella quiera comunicar tiene ese agente protector siempre», explica el jefe e la EMUME. «En nuestra demarcación tenemos hoy 1.014 víctimas en el sistema Viogen», precisa el sargento primero García. Un número que obliga a un control «pormenorizado y diario», matiza.

En cuanto al perfil de una víctima de violencia sobre la mujer, Barrios se apresura al afirmar contundente que «no existe un perfil de víctima; es transversal. Igual llega una mujer de 65 que una de 19 años. Las mujeres de más edad suelen ser más reacias por la cultura recibida, pero cada vez denuncian más».

Cuando la víctima no quiere denunciar...

García comparte esa percepción desde el territorio: «La complejidad aumenta cuando la víctima no quiere denunciar. En estos casos el protocolo cero nos ampara, -podemos continuar investigando y protegiéndola- pero nos obliga a recabar datos sin contar con su colaboración directa», explica el responsable de la EMUME del Instituto Armado.

Cuando la denuncia activa la maquinaria la Policía Nacional prioriza asegurar a la víctima y su entorno: «Lo primero siempre es proteger a la mujer y a sus hijos, si los hay. Luego actuamos con el agresor. Una vez la mujer abandona la comisaría tiene que ir a dependencias judiciales», indica Barrios. A veces es el propio equipo quien debe localizarlo: «Hay agresores que tratan de evitar la acción policial, como desconectar el móvil o refugiarse en otro lugar pero finalmente se les localiza y detiene a todos». La fase judicial llega en cuestión de horas: «No solemos obtener declaración del agresor en Comisaría, por recomendación de su defensa sólo declara en sede judicial», matiza.

En cuanto al maltrato psicológico no sólo físico «a veces el daño psicológico es devastador, incluso sin agresión física; se producen ataques a la dignidad, control económico, aislamiento…», explica el jefe de la UFAM.

En la demarcación de la Guardia Civil que controla un 90 por ciento del territorio donde vive un diez por ciento de la población, según García, «Hay víctimas especialmente vulnerables: personas con discapacidad, con problemas de adicción, con antecedentes de múltiples agresores… ».

Tanto UFAM como EMUME encuentran dificultades similares en su labor diaria de los agentes protectores, como el hecho de que hay víctimas que no quieren denunciar, agresores que reinciden o entornos familiares hostiles. Barrios lo resume así: «Uno de los grandes retos son los casos resistentes. Víctimas atrapadas en un círculo del que cuesta salir o que repiten patrones con distintos agresores».

Ambos responsables de las unidades especializadas de ambos Cuerpos coinciden al señalar que no hay un perfil de mujer maltratada. «Es transversal, ni edad, ni estudios, ni si tiene o no hijos...ni a comarcas ni momentos» no se puede establecer un perfil porque afecta a todas las capas y a todas las edades, aunque es verdad que cuando son mayores, por la educación que han recibido son más reticentes a denunciar», explica Barrios. La violencia de género entre jóvenes o menores tampoco es significativa aseguran ambos Cuerpos. «No hay un número determinado de denuncias por maltrato al día ni una media, pueden ser cinco un día y otro sólo una o ninguna», apostilla Barrios.