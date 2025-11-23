Suscríbete a
El escudo de la Policía y la Guardia Civil para las víctimas de maltrato en Córdoba: «Muchas llevan callando años»

En la atención integral a las mujeres que sufren violencia machista en Córdoba la prioridad es escuchar y proteger a las mujeres que sufren maltrato

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba entra en colapso con las nuevas competencias

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, colapsado: «Sólo podemos atender las guardias; no tenemos tiempo para comer»

El jefe de la UFAM de la Policía Nacional, Jorge Barrios en la Comisaría de Fleming en Córdoba
El jefe de la UFAM de la Policía Nacional, Jorge Barrios en la Comisaría de Fleming en Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Córdoba

«Lo primero es escuchar a la víctima, luego viene todo lo demás: proteger, buscar, detener y acompañar». Así trabajan los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y del Equipo de Mujer y Menores (EMUME) ... de la Unidad Orgánica de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba quienes relatan para ABC en el 25-M Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer el trabajo diario contra esta lacra que no cesa pero de la que ambos ven una lectura positiva, y es que cada vez se denuncian más casos que antes se silenciaba. «La mujer hoy no permite insultos ni maltrato», apostilla el jefe de la UFAM Jorge Barrios mientras baja las escaleras de la Comisaría de Fleming.

