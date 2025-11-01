Suscríbete a
La escalofriante historia de un pueblo de Córdoba: «Si veías este perro en tu puerta, ibas a morir»

Una escultura en Fernán Núñez honra la memoria del animal que marcó la historia del pueblo en los años 80

La tiktoker Sandrita posa junto a la escultura de Moro en un jardín de Fernán Núñez
La tiktoker Sandrita posa junto a la escultura de Moro en un jardín de Fernán Núñez abc

ABC Córdoba

Córdoba

«Si veías este perro en tu puerta, ibas a morir». En el pequeño municipio cordobés de Fernán Núñez circula desde hace décadas una leyenda tan trágica como fascinante: la del perro Moro, conocido popularmente como «el perro de los entierros».

Según cuenta la ... tiktoker @sandramoruizz, Moro era un perro callejero que parecía tener un extraño don: sabía quién iba a morir en el pueblo. Dicen los vecinos que cuando el animal se plantaba en silencio frente a la casa de alguien, era señal de que pronto esa persona partiría «a visitar a San Pedro».

