Religión

Las ermitas de Córdoba, símbolo cinematográfico en un documental que relata la consagración al Sagrado Corazón

La productora HM prepara el estreno de una obra que recoge cómo las ciudades se encomendaron a esta iconografía hace un siglo

El Sagrado Corazón de las Ermitas, la presencia permanente de Cristo en Córdoba

Las Ermitas de Córdoba, bien de interés espiritual 

Sagrado Corazón de Jesús en las Ermitas de Córdoba
Sagrado Corazón de Jesús en las Ermitas de Córdoba
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Se cumple un siglo del momento en que el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey y la productora HM Televisión, en este marco, ha preparado un documental que abundará en la solemnidad y también en cómo se renovó la consagración del ... mundo al Sagrado Corazón de Jesús.

