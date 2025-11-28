Suscríbete a
El ERE de Telefónica podría afectar a más del 50% de la plantilla en Córdoba

CCOO estima que serían 39 los empleados potencialmente incluidos

El ERE de Telefónica afectará a 600 trabajadores en Andalucía

Más de la mitad de la plantilla de Telefónica en Córdoba podría verse afectada por el ERE planteado por la compañía. Así lo ha señalado el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Miguel Ángel ... Ojeda, quien ha cifrado en 39 - de los 75 que hay actualmente en la provincia- los trabajadores inicialmente incluidos en el proceso, aunque espera que la cifra final se «reduzca bastante» conforme avancen las reuniones.

