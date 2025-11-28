El ERE de Telefónica podría afectar a más del 50% de la plantilla en Córdoba

Más de la mitad de la plantilla de Telefónica en Córdoba podría verse afectada por el ERE planteado por la compañía. Así lo ha señalado el responsable del sector de telecomunicaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía, Miguel Ángel ... Ojeda, quien ha cifrado en 39 - de los 75 que hay actualmente en la provincia- los trabajadores inicialmente incluidos en el proceso, aunque espera que la cifra final se «reduzca bastante» conforme avancen las reuniones.

En toda la comunidad, el número de empleados afectados (en la región hay actualmente 1.259) ascendería a 592, o lo que es lo mismo, al 47,03% de la plantilla.

La afectación se basa en la edad de los empleados. Los nacidos en 1969 o antes conforman el colectivo susceptible de acogerse al proceso. Por provincias, los datos muestran diferencias tanto en volumen como en peso relativo. En cifras absolutas, Sevilla y Málaga encabezan el listado al concentrar la mayor plantilla. En Sevilla, hay 275 trabajadores afectados sobre un total de 657, y en Málaga 150 afectados sobre 261 empleados.

Noticia Relacionada El ERE presentado por Telefónica afecta al 60% de la plantilla de Castilla-La Mancha, según UGT ABC El sindicato mayoritario en la negociación exige garantías laborales hasta 2030 ante el ajuste de personal propuesto por Telefónica

Sin embargo, en términos porcentuales el impacto es más fuerte en provincias con estructuras reducidas. Jaén es la que presenta mayor afectación con 19 trabajadores potencialmente incluidos en el ERE sobre una plantilla total de 31, lo que equivale al 61,3% del personal. Le siguen Cádiz, donde 42 de los 79 empleados se encuentran dentro del colectivo afectado (53,1%), y Málaga, donde 150 de 261 trabajadores encajan en las franjas de edad contempladas (57,4%).

Córdoba también registra un impacto elevado, con los citados 39 de sus 75 trabajadores incluidos (52%), mientras que Huelva, 19 de 38 (un 50%) y Almería, 18 de 38 (un 47%) se sitúan igualmente por encima del 45% de afectación. Granada es la única provincia que queda por debajo de la mitad, aunque con un porcentaje significativo, 30 afectados de un total de 80 empleados (37,5%).

Noticia Relacionada Trabajo califica de «indecente» el ERE de Telefónica y se desmarca del aval del Gobierno Daniel Caballero y José María Camarero

Para CCOO-A, estos datos reflejan una distribución desigual del impacto provincial. En este sentido, ha señalado que el problema es más crítico en los territorios con menos trabajadores. Además, Ojeda ha explicado que uno de los principales objetivos del sindicato es evitar cualquier afectación involuntaria, por lo que durante las negociaciones reclamará la eliminación de la cláusula forzosa, una disposición habitual en procesos anteriores.

En dicha cláusula, si no se llegaba al número de voluntarios pactado, la diferencia se suplía de forma forzosa con criterios de edad. Para CCOO, la desaparición de esa herramienta es indispensable para garantizar que el proceso sea estrictamente voluntario y no obligue a los trabajadores mayores a adherirse al proceso por falta de voluntarios.

Acuerdo antes de que acaba el año

La reducción del volumen final de afectados es una prioridad sindical, junto a no empeorar condiciones y la eliminación de la clausula anteriormente citada. En cuanto al calendario, Ojeda ha señalado que la previsión sitúa la primera tanda de salidas en marzo de 2026, mientras que la segunda fase se desarrollaría a lo largo de 2027, también dentro del colectivo definido por edad.

Telefónica y los sindicatos aspiran a cerrar un acuerdo antes de que finalice 2025, con el objetivo de que el coste del proceso pueda ser incorporado a los presupuestos de este ejercicio.