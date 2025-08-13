No era una capilla: así es el espacio donde comenzó el incendio en la Mezquita de Córdoba

La estancia en la que se originó el incendio que puso en jaque a la Mezquita-Catedral de Córdoba el pasado viernes 8 de agosto, no es una capilla como tal. Según han confirmado fuentes del Cabildo a ABC, el fuego se originó en una zona que, desde el siglo XIV, aparece en todos los planos del edificio como un espacio intermedio entre capillas, con acceso a una puerta exterior del monumento.

Este enclave se sitúa concretamente entre la capilla de la Encarnación y la capilla del Espíritu Santo. A diferencia de otros ámbitos del monumento, no se trata de un lugar destinado al culto, sino que, históricamente, ha tenido un uso más funcional. En la actualidad, y hasta antes del incendio, se encontraba cubierto con una cortina de grandes dimensiones que ocultaba su interior a la vista de los visitantes.

Durante los últimos años, el Cabildo lo había empleado como almacén para diversos enseres necesarios en la gestión y mantenimiento del templo. Entre los objetos guardados se encontraban sillas de madera, utensilios de limpieza y, de forma destacada, una máquina barredora. Precisamente, las primeras investigaciones apuntan a que este aparato podría haber sido el origen del fuego que el viernes obligó a una rápida intervención de los bomberos.

Tal y como publicó ABC, antes del incidente, el Cabildo ya había iniciado el proceso de vaciar este espacio y trasladar su contenido al exterior de la Mezquita-Catedral. Esta decisión formaba parte de un plan para reorganizar zonas de almacenamiento y evitar acumulaciones de material en áreas cercanas a espacios litúrgicos y patrimoniales.

El incendio, aunque contenido con rapidez, dejó tras de sí algunos daños materiales. Las llamas y, sobre todo, el humo afectaron parcialmente a las capillas adyacentes, la de la Encarnación y la del Espíritu Santo. En concreto, la cubierta de la primera se desplomó y la del almacén donde se originó el fuego sufrió graves daños.

Además, se han registrado oscurecimientos en muros y elementos decorativos, así como el ennegrecimiento de parte de la piedra y del artesonado, que ahora deberán ser objeto de limpieza y restauración.

La rápida actuación de los bomberos y del personal de seguridad del monumento impidió que el fuego se propagara a otras zonas, lo que habría tenido consecuencias incalculables para un edificio declarado Patrimonio de la Humanidad. Aun así, las tareas de ventilación y descontaminación del aire interior se prolongaron durante horas, para garantizar la preservación de la estructura y de las obras de arte presentes en el entorno.

Este suceso ha reabierto el debate sobre el uso de determinados espacios en monumentos históricos y sobre las medidas preventivas que deben adoptarse para minimizar riesgos.