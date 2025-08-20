Entra en un bar para comer por 10 euros y alucina con el salmorejo: «Es la religión de Córdoba»

El creador de contenido Jossel, conocido en TikTok por recorrer bares de Córdoba en busca de experiencias gastronómicas auténticas, quiso comprobar si era posible disfrutar de una tapa y una copa de vino por menos de 10 euros.

El reto de los 10 euros

Con el reto de «tapear por menos de 10 euros», Jossel se adentró en un bar cordobés y pidió una tapa junto a una copa de vino. Desde el primer bocado, el influencer se mostró encantado con la calidad de la comida.

«Si esto es el salmorejo, lo mejor que hay en Córdoba. Aquí es religión», exclamó entre risas mientras degustaba el plato típico de la ciudad.

El precio, ¿caro o razonable?

Aunque el reto inicial era no superar los 10 euros, la cuenta final ascendió a 11,40 euros. Una cifra que provocó debate en los comentarios del vídeo: algunos usuarios opinaban que se trataba de un precio elevado, mientras que otros señalaban que es lógico si se tiene en cuenta el coste del servicio, el pan, los picos y la copa de vino.

Más allá del precio, lo que realmente destacó en la visita fue el salmorejo. El influencer lo describió como un plato «sencillo, pero buenísimo», reafirmando que esta receta es uno de los grandes símbolos de la gastronomía cordobesa.

Más temas:

Informaciones

Córdoba