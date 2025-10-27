Suscríbete a
Se enfrenta a juicio por chocar contra una farola en la A-4 en La Carlota cuando conducía ebrio

La Fiscalía pide pena de multa y retirada del carnet por tres años tras provocar el siniestro con una tasa de alcohol en sangre que quintuplicaba el límite

Imagen de archivo de varias vías a su paso por la localidad de La Carlota (Córdoba)
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Un conductor se sentará en el banquillo acusado de un delito contra la Seguridad Vial por estrellar su coche contra un soporte metálico de cableado en la CO-4304 a la altura de la localidad de La Carlota cuando conducía con una tasa de alcohol ... cinco veces por encima de la permitida.

