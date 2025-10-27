Se enfrenta a juicio por chocar contra una farola en la A-4 en La Carlota cuando conducía ebrio

Un conductor se sentará en el banquillo acusado de un delito contra la Seguridad Vial por estrellar su coche contra un soporte metálico de cableado en la CO-4304 a la altura de la localidad de La Carlota cuando conducía con una tasa de alcohol ... cinco veces por encima de la permitida.

Los hechos según el escrito de acusación el Ministerio Público se remontan sobre las 19.10 horas del 11 de julio de 2020 en la carretera CO-4304 , a la altura del punto kilométrico 1, dentro del término municipal carloteño.

El conductor, que circulaba a bordo de un turismo, perdió el control del coche debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, lo que, «mermó sus facultades para controlar los mecanismos de dirección, control y frenado de un vehículo, así como aumentaba el tiempo de reacción ante acontecimientos imprevistos en dicha conducción, con pérdida de reflejos y de capacidad visual, con el consiguiente riesgo para el resto de los usuarios de la vía pública«.

Noticia Relacionada El conductor ebrio que sembró el pánico en la carretera de Villaviciosa el Día de San Rafael se enfrenta a prisión Pilar García-Baquero El fiscal pide cárcel para este individuo por hurto de vehículo a motor, conducción ebria y temeraria en la carretera de Los Villares

De este modo, llegó a salirse de la vía por su margen derecho y a colisionar contra un soporte metálico de cableado eléctrico, resultado él mismo herido de carácter grave como consecuencia del impacto, por lo que precisó su trasladado al Hospital Reina Sofía de la capital como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Tres años sin carné de conducir

Tras el siniestro, el juzgado autorizó la extracción y análisis de muestras de sangre, que confirmaron una tasa de alcohol etílico de 2,37 gramos por litro, una cantidad casi cinco veces superior al límite legal permitido.

El fiscal solicita además de una pena de diez meses de multa, con una cuota diaria de 15 euros, tres años de retirada del permiso de conducción, así como las costas del procedimiento. Desde el Juzgado se ha dado traslado la Dirección General de Tráfico para la sanción administrativa correspondiente, recoge este mismo escrito de calificación.