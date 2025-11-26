Endesa invierte 80.000 euros para reforzar la red de media tensión en Almodóvar del Río

Según informa Endesa a través de una nota, las obras, que han supuesto una inversión cercana a los 80.000 euros, han permitido sustituir más de 280 metros de una línea subterránea de media tensión y su canalización a lo largo de 265 metros. Este nuevo cableado que se ha instalado en la calle Camino de los Llanos cuenta con la última tecnología y contribuye al fortalecimiento de la red debido a su alta resistencia a la humedad, mayor capacidad de transmisión de potencia y resistencia a temperaturas más elevadas.
Esta intervención se suma a otra actuación llevada a cabo a comienzos de año, en la que se puso en servicio una nueva línea de media tensión procedente de la subestación Mochos. Para ello, un equipo de técnicos especializados llevó a cabo el tendido de 1.450 metros de cableado subterráneo y otros 2.300 metros de cableado aéreo, apoyado en 15 postes. Esta infraestructura ha permitido mejorar el reparto de cargas y reforzar la capacidad de incorporación de nueva energía al municipio.
Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas cordobesas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.
