Endesa invierte 80.000 euros para reforzar la red de media tensión en Almodóvar del Río

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión de Almodóvar del Río con el fin de reforzar el suministro eléctrico de esta localidad con cerca de 8.000 ... habitantes.

Según informa Endesa a través de una nota, las obras, que han supuesto una inversión cercana a los 80.000 euros, han permitido sustituir más de 280 metros de una línea subterránea de media tensión y su canalización a lo largo de 265 metros. Este nuevo cableado que se ha instalado en la calle Camino de los Llanos cuenta con la última tecnología y contribuye al fortalecimiento de la red debido a su alta resistencia a la humedad, mayor capacidad de transmisión de potencia y resistencia a temperaturas más elevadas.

Esta intervención se suma a otra actuación llevada a cabo a comienzos de año, en la que se puso en servicio una nueva línea de media tensión procedente de la subestación Mochos. Para ello, un equipo de técnicos especializados llevó a cabo el tendido de 1.450 metros de cableado subterráneo y otros 2.300 metros de cableado aéreo, apoyado en 15 postes. Esta infraestructura ha permitido mejorar el reparto de cargas y reforzar la capacidad de incorporación de nueva energía al municipio.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas cordobesas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.