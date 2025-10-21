Encinas Reales crea una empresa pública para gestionar sus servicios sociales

El Ayuntamiento del municipio cordobés Encinas Reales crea la empresa EnciSocial S.L. para la gestión de los Servicios Sociales en Encinas Reales. La nueva empresa pública tiene como objetivo «coordinar atenciones clave como la ayuda a domicilio, residencias y educación, entre otras», tal ... y como reza el comunicado escrito por el propio Consistorio.

La creación de dicha entidad es una «apuesta estratégica del Ayuntamiento por una gestión pública, directa y de calidad de los servicios esenciales para la ciudadanía». A partir de ahora, será esta empresa la que asuma las competencias sociales y pondrá en marcha «una estructura operativa centrada en el bienestar, el cuidado y la atención de los vecinos y vecinas del municipio cordobés».

EnciSocial S.L. tiene el «objetivo prioritario» de convertirse en el instrumento «ágil y eficaz del Ayuntamiento para la gestión de los servicios sociales en Encinas Reales». Su ámbito de actuación abarca áreas clave como el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), la gestión de residencias y centros de día, la gestión de la guardería municipal y la limpieza y mantenimiento de edificios públicos».

Aunque su ámbito prioritario de actuación es el municipio de Encinas Reales, la nueva empresa pública se constituye con «una visión más amplia». Según sus estatutos, «está facultada para ofrecer sus servicios y experiencia en gestión a otras administraciones o entidades del territorio».

Noticia Relacionada Estos son los pueblos de Córdoba donde los jóvenes aún pueden comprar casa con ayudas rurales D.Delgado El plan incluye subvenciones de hasta 10.800 euros para jóvenes que compren su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes

El alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto Navarro, ha valorado este paso como «un hito para el pueblo». «Con EnciSocial recuperamos y reforzamos la gestión pública de lo que más nos importa: el cuidado de nuestra gente. Esta herramienta nos permitirá ser más ágiles, eficaces y cercanos, garantizando que los servicios sociales se presten con la máxima calidad y sensibilidad, reinvirtiendo cada euro en el bienestar de nuestros vecinos», ha declarado el regidor.

Tras la firma de la escritura, EnciSocial S.L. inicia ahora los trámites para su puesta en funcionamiento efectiva, «con el objetivo de asumir sus primeras competencias en las próximas semanas».