Última hora
fiestas

¿Cuándo se enciende el alumbrado de Navidad en Córdoba?

El Ayuntamiento ha puesto fecha a la inauguración del espectáculo de luces y sonido en la calle Cruz Conde

Navidad en Córdoba 2025: alumbrado, fechas, horarios, rutas y otras citas y espectáculos

Un grupo de chicos ven las luces en la calle Cruz Conde en 2024
Un grupo de chicos ven las luces en la calle Cruz Conde en 2024
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha puesto fecha a una de los momentos más esperados del año para los vecinos de la localidad: el alumbrado de Navidad en las calles. En la presentación de la programación y el cartel para las Fiestas de 2025, el ... concejal Julián Urbano ha anunciado que la Navidad dará comienzo el próximo martes 2 de diciembre, cuando tendrá lugar el encendido de las luces y la inauguración del espectáculo de luces y sonido en la calle Cruz Conde.

