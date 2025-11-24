¿Cuándo se enciende el alumbrado de Navidad en Córdoba?

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha puesto fecha a una de los momentos más esperados del año para los vecinos de la localidad: el alumbrado de Navidad en las calles. En la presentación de la programación y el cartel para las Fiestas de 2025, el ... concejal Julián Urbano ha anunciado que la Navidad dará comienzo el próximo martes 2 de diciembre, cuando tendrá lugar el encendido de las luces y la inauguración del espectáculo de luces y sonido en la calle Cruz Conde.

El próximo martes, a partir de las 18.00 horas, habrá un pasacalles de la banda Virgen de la Estrella interpretando villancicos y canciones populares, que servirá de preámbulo para el plato fuerte del día. A partir de las 18.30 horas se inaugurará el alumbrado navideño y el espectáculo de luces y sonido en la calle Cruz Conde.

No se han desvelado las canciones que sonarán este año en el espectáculo de la céntrica calle de Córdoba. Sí están disponibles los horarios de los distintos pases ( 18.30 - 19.00- 19.30 - 20.00 y 20.30 horas). Además, los pases de 19.00 y 20.00 horas tendrán un sonido más bajo para integrar a todos los públicos que deseen acercarse a ver el ya tradicional paseo de luces en el corazón de Córdoba.

El espectáculo de Cruz Conde será el corazón de la iluminación Navidad en Córdoba, que como cada año se volverá a extender por toda la ciudad. En total serán 1.739.370 puntos de luz en 360 arcos luminosos con 79 motivos agrupados. El presupuesto es de más de 719.000, según el contrato que se firmó con Iluminaciones Ximénez en el verano de 2024 para la Navidad pasada y la que comenzará en apenas una semana según ha desvelado el Ayuntamiento.

Se van a instalar dos fachadas luminosas, pinos y estructuras 3D y nueve letreros luminosos. La luz llegará además a 161 árboles medianos y seis grandes, que servirán de soporte en sus correspondientes calles.