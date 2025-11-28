La empresa Valentria invertirá 50 millones en El Carpio en una planta de reciclaje industrial de neumáticos

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes la firma del contrato de arrendamiento entre la institución provincial y Valentria que facilitará que la empresa, dedicada al reciclaje industrial de neumáticos, ocupe una superficie de ... 20.000 metros cuadrados en los terrenos del Polígono Industrial de la antigua Azucarera de El Carpio.

Un proyecto «que es el inicio de nuestro compromiso con la reindustrialización de la provincia». Está previsto que la firma invierta en la provincia hasta 75 millones de euros en diferentes fases y se generen un total de 39 empleos directos.

Noticia Relacionada La pasta infantil que Gallo fabrica en El Carpio revoluciona el mercado y sus cuentas ABC Córdoba Su pasta con forma de personajes Disney y Disney Pixar protagoniza un 'boom'

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por la alcaldesa de El Carpio, Vanessa Mariscal, y por el responsable de Valentria, Ricardo Alcaine, ha expresado su satisfacción por la consecución de un proyecto «que también ha contado con el impulso de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, que nos ha dado la oportunidad de contar con una empresa de esta relevancia».

El máximo responsable de la institución provincial se ha referido a un contexto económico actual que «nos indica que en el primer trimestre de 2025 en la provincia de Córdoba ha bajado el paro del sector industrial en un 13,38%, en el segundo trimestre lo ha hecho en un 12%, en una actividad que genera 42.500 empleos, con un porcentaje de participación en el PIB provincial del 14%».

Ante esta situación, ha añadido, «estamos orientando el tejido productivo hacia la industrialización de toda la provincia de Córdoba, que traiga oportunidades de generación de empleo en actividades orientadas hacia la Base Logística del Ejercito de Tierra, al hidrógeno verde y a industrias como esta que se sitúan estratégicamente en actividades medioambientales y que vienen a engrosar la base tecnológica de nuestro tejido productivo».

Situación

Fuentes ha mencionado las ventajas de un municipio como El Carpio «que se encuentra en el área metropolitana de Córdoba, que puede dar mucho más de sí en cuanto a industrialización porque es una zona cuyos municipios están muy bien situados geoestratégicamente, están muy bien conectados, tienen todos los requisitos necesarios de energía o agua para que prosperen las iniciativas empresariales».

Por su parte, la alcaldesa de El Carpio ha agradecido la implicación de la Diputación para hacer realidad este proyecto y ha destacado que «su gestión y su visión estratégica han sido fundamentales para que podamos celebrar esta magnífica noticia», además de mostrar el compromiso del Consistorio para «generar las mejores condiciones para disponer de suelo, agilizar los trámites que sean necesarios y promover políticas que hagan atractivo invertir en nuestro pueblo. No olvidemos que el auténtico motor de los pueblos son las empresas».

Finalmente, el representante de la empresa Valentria Córdoba ha puesto el acento en que «la situación logística de Córdoba y la cercanía a polos de conocimiento, como la Universidad, han sido cuestiones determinantes a la hora de elegir El Carpio para la instalación de esta planta».

Los representantes de la empresa, con el presidente de la Diputación y la alcaldesa de El Carpio, tras firmar el acuerdo ABC

La empresa Valentria se instalará en los terrenos de los que dispone la empresa provincial en el Polígono de la Antigua Azucarera, que cuentan con una superficie de 20.000 metros cuadrados. En esa zona se instalará la nueva planta de reciclado de neumáticos usados que se iniciará con una primera línea de trabajo y una inversión de 25 millones, para ampliar posteriormente con dos líneas más y alcanzar una inversión final de hasta 75 millones de euros. En cuanto al empleo, está prevista la creación de 39 puestos de trabajo directos.

A lo largo de 2026 la empresa espera completar toda la tramitación burocrática para empezar su actividad a lo largo de 2028. Será entonces cuando puedan iniciar el reciclaje de neumáticos usados a través de una técnica de pirólisis, lo que permite generar calor en ausencia de oxígeno, eliminando la emisión de gases contaminantes.