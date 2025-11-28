Suscríbete a
La empresa Valentria invertirá 50 millones en El Carpio en una planta de reciclaje industrial de neumáticos

La Diputación de Córdoba facilita su establecimiento en la zona industrial de la Antigua Azucarera

El ramal ferroviario central, la «gran esperanza» para la industria y la economía de Córdoba

Polígono industrial de El Carpio en que se establecerá la empresa
Polígono industrial de El Carpio en que se establecerá la empresa

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes la firma del contrato de arrendamiento entre la institución provincial y Valentria que facilitará que la empresa, dedicada al reciclaje industrial de neumáticos, ocupe una superficie de ... 20.000 metros cuadrados en los terrenos del Polígono Industrial de la antigua Azucarera de El Carpio.

