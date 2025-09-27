La empresa cordobesa Setacor, finalista en un certamen internacional de agroinovación

Setacor, empresa acelerada en la Incubadora de Alta Tecnología Córdoba Biotech del Imdeec, ha sido seleccionada como finalista en los 'Awards of Excellenc' del prestigioso certamen internacional Global Women in AgriTech Summit.

Este reconocimiento pone en valor a las empresas y a las mujeres líderes que están impulsando la innovación y la sostenibilidad en el sector agroalimentario. María Rosas Alcántara lleva 21 años al frente de Setacor, siendo una bióloga pionera en el sector cordobés del cultivo de hongos. Actualmente, cultiva diez especies de setas con las que ha creado una línea de conservas, patés y, especialmente, harinas gourmet.

Setacor es la única empresa del mundo que cultiva setas sobre hojas de olivo, utilizando un modelo de cultivo circular: los restos del sustrato se devuelven al olivar como abono, y el aceite de esos olivos se usa en las conservas.

La excelencia y sostenibilidad de Setacor ya han sido reconocidas con el Premio a la Excelencia en la Innovación para mujeres en el medio rural 2020 del Ministerio de Agricultura y el Premio BBVA y El Celler Can Roca 2022 a los Mejores Productores Sostenibles.

Desde la empresa, María Rosas Alcántara ha señalado que «esta distinción es un honor que reconoce nuestro compromiso con la agroecología y la innovación. Nuestro modelo de cultivo circular, que transforma subproductos de la oliva en deliciosas setas, es el reflejo de una visión que une la tradición con el futuro sostenible».

Por su parte la teniente de alcalde de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha recordado que en Córdoba Biotech «estamos impulsando la puesta en marcha de empresas biotecnológicas altamente competitivas, a través de un nuevo ecosistema de apoyo al emprendimiento local».

Como ha destacado, «una de las principales barreras para el crecimiento de startups y empresas tecnológicas son las altas inversiones que precisan para laboratorios y equipamientos. Con esta infraestructura, que se engloba dentro de la Red de Emprendimiento del Instituto municipal, ponemos a disposición de los investigadores un programa de apoyo, espacios y laboratorios gratuitos para hacer frente a este problema, y les ayudamos a adquirir una serie de habilidades que les ayudarán a ser rentables y a sobrevivir en el mercado».

En estos momentos, Córdoba Biotech está acelerando 36 startups e iniciativas emprendedoras basadas en la I+D+i, con un alto potencial de crecimiento y proyección. En ellas trabajan más de 85 personas, incluidos doctores en Biología, Bioquímica o Física; ingenieros agrónomos, informáticos, industriales o de telecomunicaciones; y personal contable, de laboratorio o diseño gráfico .

«Gracias al trabajo desarrollado por emprendedoras como María Rosas Alcántara, seguimos innovando en los sectores sanitario, agroalimentario y medioambiental, impulsando la creación de empleo de alta cualificación, y atrayendo y reteniendo el talento», ha concluido Torrent .

Más temas:

Empresas

Córdoba

Sostenibilidad