Empleo prevé invertir más de seis millones para formar a personas desempleadas y ocupadas en Córdoba

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha presentado este lunes una nueva convocatoria de subvenciones destinada a promover la Formación Profesional para el Empleo (FPE), con un presupuesto global de más de 67 millones de euros para toda Andalucía, de los cuales 6,3 millones se invertirán en Córdoba durante los años 2025 y 2026.

Durante la rueda de prensa, la responsable territorial ha subrayado que «la formación es uno de los proyectos estrella del Gobierno andaluz y una de nuestras prioridades en política de empleo. Es, sin duda, uno de los recursos más valiosos que tenemos para mejorar la empleabilidad».

La convocatoria contempla en la provincia 962 cursos agrupados en 21 familias profesionales, con un alcance estimado de más de 38.000 personas beneficiarias, de las cuales unas 7.800 recibirán formación presencial y más de 30.000 'on line'.

La oferta formativa se centra en acciones no conducentes a certificados de profesionalidad, lo que responde a una demanda creciente del tejido empresarial. A este respecto, Gálvez ha aclarado que «las empresas nos pedían especialidades más concretas, de menor duración y mayor flexibilidad que se adapten mejor a sus necesidades».

Por primera vez, se integran cuatro líneas diferenciadas en una única convocatoria, que permiten cubrir una amplia gama de necesidades formativas, dirigiéndose tanto a mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas como a la recualificación y actualización de conocimientos de quienes ya están trabajando, abarcando tanta formación presencial como teleformación, que se incorpora como novedad para eliminar barreras geográficas y facilitar la conciliación.

La delegada ha incidido en que «cada euro invertido en formación supone al menos dos euros en retorno económico. Córdoba tiene en su gente su mayor activo, y desde la Junta seguimos apostando firmemente por su talento». En este sentido, las tres primeras líneas estarán destinadas a la formación para personas trabajadoras desempleadas.

Diferentes líneas de cursos y plazos

En concreto, la línea 1, de modalidad presencial, en especialidades no vinculadas a certificados profesionales. La línea 2, en modalidad de teleformación, igualmente para las mismas especialidades, y la línea 3, en modalidad tanto presencial como virtual, en este caso para los Grados B y C, comprendidos en el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, conducentes a certificados profesionales.

La cuarta y última línea estará dirigida a personas trabajadoras ocupadas, para la formación profesional de Grado B, en modalidad virtual, orientada a la mejora y actualización de competencias, la recualificación profesional y la adaptación a los cambios tecnológicos o sectoriales.

Estas subvenciones podrán ser solicitadas hasta el próximo 30 de julio por entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, registradas como centros autorizados de FPE en Andalucía. Las ayudas se concederán mediante concurrencia competitiva a través de la plataforma Profeus-A, con un anticipo del 70% del importe concedido.

Para facilitar el acceso a la convocatoria, ya se celebró un webinar informativo el pasado 26 de junio y se ha difundido previamente la oferta formativa en el portal institucional de la Junta.