La emotiva historia de Tomás, el bebé milagro que se coló en el concierto en Córdoba de Sebastián Yatra: «No pensé que volvería a ser madre»
El cantante colombiano vivió un bello momento con una seguidora durante su actuación en la Plaza de Toros
Sebastián Yatra vivió un divertido y emotivo momento este jueves en su concierto en Córdoba. El popular cantante derrochó espontaneidad cuando en un momento de su actuación vivió una situación poco habitual. Entre el público de la Plaza de Toros, observó una mujer en primera fila con un cartel.
En él ponía: «¿Harías la revelación del género de mi bebé?». Es algo que se denomina 'gender reveal' y que suele ser una fiesta para descubrir el sexo de la criatura que espera una pareja. Yatra le preguntó si estaba segura de hacerlo y ella respondió que sí. Por lo tanto, el artista colombiano decididió seguir adelante y le preguntó si tenía ya decididos los posibles nombres: por si fuera chico o chica.
Si era niña Victoria y si era niño Tomás. Ni corto ni perezoso, el popular cantante le pidió el sobre y se dispuso a abrirlo. Con cuenta atrás incluida del público, desveló que lo que esperaba esta mujer era un chico, «Tomás».
Yatra luego se fundió en un abrazo con ella y le pidió algunos datos para improvisar una canción para Tomás. La mujer, visiblemente emocionada, comentó, que el bebé que espera es «un verdadero milagro en mi vida».
«Tengo una hija de 16 años y no pensé que volvería a ser madre», confesaba. El cantante hizo una pequeña improvisación para deleite de los presentes. Fue la guinda de un gran concierto del cantante colombiano.
