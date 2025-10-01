Así están los embalses de Córdoba en el inicio de un nuevo año hidrológico: subidas del agua almacenada del 163%

Córdoba arranca el año hidrológico (comienza este 1 de octubre) con una mejor situación que la de hace 365 días en sus embalses. El ejercicio hidrológico 24/25 que se acaba de despedir ha sido positivo y ello se ha notado en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir.

Según informa su Confederación Hidrográfica a fecha de este miércoles, los embalses de la provincia tienen almacenados 1.403,59 hectómetros cúbicos sobre una capacidad total de 3.322,61. Es decir, están llenos al 42,2% -ese porcentaje está justo en la media del conjunto de los pantanos de la cuenca-.

Justo hace un año, el líquido elemento que conservaban estas infraestructuras hidráulicas en nuestra provincia sumaba, con una capacidad prácticamente idéntica, 850,45 hectómetros cúbicos. Es decir, el agua almacenada ha experimentado un crecimiento del 65% (+553,1). Y aquel 1 de octubre de 2024 los embalses estaban llenos al 25,6%. Si se observa la situación actual, la capacidad ocupada ha crecido 16,6 puntos.

El crecimiento más fuerte del agua almacenada se dio en el de Puente Nuevo [en la tabla, los datos de los 13 embalses]. A fecha de este miércoles, guarda entre sus paredes 203,09 hectómetros cúbicos frente a los 77,31 de un año antes. Es decir, el aumento ha sido del 162,7%. De estar al 27,5% de su capacidad ha saltado al 72,2%. Son prácticamente 45 puntos más.

El segundo puesto lo ocupó la Breña, con un crecimiento del 157%. En un año, pasó de tener almacenados 113,12 hectómetros cúbicos guardados a 290,69. Otro dato que indica su excelente evolución es que ahora está lleno al 35,3% y antes lo estaba al 13,7%.

Cuenca del Guadalquivir Ranking de la evolución de los pantanos En el último año hidrológico ( del 30 de septiembre de 20'24 al 1 de octubre de 2025) éste ha sido el comportamiento que han tenido los embalses, ordenados de mayor a menor crecimiento del volumen de agua embalsada (en dos hubo descenso).

1. Puente Nuevo: Guarda actualmente 203,1 hectómetros cúbicos, un 162,7% más que un año antes. Está lleno al 72,2%.

2. La Breña: 290,7 hectómetros cúbicos, un 157% más. Está lleno al 35,3%.

3. Bembézar: 266,07 hectómetros cúbicos, un 141,4% más. Está lleno al 81,1%.

4. Retortillo : 45,43 hectómetros cúbicos, un 72,8% más. Está lleno al 74,3%.

5. Arenoso: 57,07 hectómetros cúbicos, un 46,2%. Está lleno al 34,18%.

6. Sierra Boyera: 30,74 hectómetros cúbicos, un 45,2% más. Está lleno al 77,87%.

7. Yeguas: 121,8 hectómetros cúbicos, un 27,3% más. Está lleno al 53,28%.

8. Martín Gonzalo: 15,10 hectómetros cúbicos, un 26,8% más. Está lleno al 73,74%.

9. San Rafael de Navallana : 61,43 hectómetros cúbicos, un 12,1% más. Está lleno al 38,37%

10. Vadomojón: 25,9 hectómetros cúblicos, un 7,8% más. Está lleno al 17,74%.

11. Iznájar: 181,47 hectómetros cúbicos, un 7,2% más. Está lleno al 19,72%.

12. Guadanuño: 0,98 hectómetros cúbicos, un 0,9% menos. Está lleno al 59,86%.

13. Guadalmellato: 103,74 hectómetros cúbicos, un 2,7% menos. Está lleno al 71,44%.

Completa el podio el embalse de Bembézar. Arranca el año hidrológio atesorando 266,1 hectómetros cúbicos. Son 155,8 más que un año antes, con lo que el estirón ha sido del 141,4%. Se encuentra ya al 81,1% de su capacidad, cuando en la misma fecha de 2024 estaba al 33,6%.

De los 13 pantanos de la cuenca del Guadalquivir, hubo dos que no se beneficiarion de esta mejoría generalizada. Fueron el de Guadanuño y el de Guadalmellato. El primero es un pantano muy pequeño. Ahora, está almacenando 0,98 hectómetros cúbicos y en el arranque del pasado año hidrológico eran 0,99, con lo que el descenso fue del 0,9%. Su capacidad antes estaba al 60,4% y ahora está al 59,9%. Y el del Guadalmellato vio cómo el agua que guardaba experimentó una pérdida del 2,7%: de atesorar 106,59 bajó a 103,74. De estar lleno al 72,7% pasó al 71,4%.