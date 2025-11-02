Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

El Gobierno acata la titularidad de la Iglesia respecto a la Mezquita-Catedral de Córdoba

El Ejecutivo responde a Sumar que los informes de la Abogacía del Estado no hallaron pruebas de la propiedad estatal sobre el monumento cordobés

La historia detrás de la construcción de la Mezquita-Catedral de Córdoba: un legado arquitectónico único

El Cabildo de Córdoba pagará toda la restauración de la Mezquita tras el incendio, que rondará el millón de euros

Mezquita Catedral de Córdoba
Mezquita Catedral de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno de España ha respondido al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, respecto a la titularidad de la Iglesia Católica sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba, que «no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual ... titularidad registral del inmueble» a favor del Cabildo Catedral de Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app