Entrevista

Eduardo Ruiz de Gordejuela, CEO de Kutxabank: «El tamaño de Cajasur era ya insuficiente para financiar a grandes empresas e instituciones»

La absorción societaria por Kutxabank del banco con sede en Córdoba -avalada por el Ministerio de Economía- es ya una realidad. El alto ejecutivo defiende en esta entrevista con ABC un modelo local que juega entre los grandes del mercado

Eduardo Ruiz de Gordejuela en la sede central de Cajasur en Córdoba
Eduardo Ruiz de Gordejuela en la sede central de Cajasur en Córdoba Valerio Merino
Francisco Poyato

Córdoba

Me gustaría que echara la vista atrás. Kutxabank absorbe a Cajasur quince años después de la llegada de BBK por su intervención a la que era caja de la Iglesia. ¿Qué han aprendido con la experiencia de Cajasur?

-Fue la primera operación societaria ... que se hacía en el grupo en muchísimos años. Y la verdad es que hemos aprendido muchísimas cosas. En primer lugar, nos facilitó mucho la operación posterior de integración de las cajas vascas. Supimos cuál era el camino crítico e ideal a realizar. Pero el gran aprendizaje creo que ha sido que nuestro modelo, un modelo de banca local, cercano, pero que compite de manera global, funciona en cualquier entorno geográfico. Nos encontramos una sociedad y una forma de hacer banca que obedecía al potencial que buscábamos, y aplicando nuestro modelo, había potencial de desarrollo.

