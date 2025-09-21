Eduardo Agüera, neurólogo: «En veinte años podríamos decir que tenemos la cura del Alzhéimer»

Eduardo Agüera es un reputado neurólogo que trabaja en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Además, lidera la labor de investigación sobre una de las enfermedades degenerativas más frecuentes en la población española: el alzhéimer. El experto habla de los nuevos tratamientos y abre la puerta a la esperanza para encontrar una cura.

-¿Es el alzhéimer la enfermedad que más confusión puede crear no solo al paciente, si no a las personas que lo rodean?

-El alzhéimer es de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes. Y conforme más avanza la edad de la población más frecuente es. Por encima de los 80 años, la proporción puede llegar a uno de cada diez. No solo daña al paciente, aunque no suele ser consciente, daña sobre a la familia, y la estructura de la vivienda. El gran problema es ese, el familiar.

-¿Cómo puede detectar una familia cuándo tiene a un paciente en casa?

-El síntoma inicial suele ser un problema de memoria, que nota la familia, no el paciente. Claro. En esta enfermedad el primero que se da cuenta es el familiar. La mayoría de las veces aparece con la jubilación, pasas de tener mucha actividad a parar por completo. Pero puede ser a cualquier edad. A partir de los 60-70 es lo habitual. Ese problema tiene que ser valorado porque todo el mundo tenemos. Primero, el médico de atención primaria debe hacer el primer cribado y luego pasaría a Neurología.

-¿Se puede retrasar lo máximo posible si se detecta a tiempo?

-Radicalmente sí. Cuanto antes se diagnostique más cosas se pueden hacer. Hace 25 años que se aprobó el último tratamiento del alzhéimer y desde entonces no tenemos nuevos. Pero vienen futuros tratamientos y espero que de aquí a un año tengamos nuevos medicamentos. Por nuestra parte, estamos investigando moléculas que puedan servir para la enfermedad. De hecho, en 2025 tenemos una molécula autorizada en Europa para frenar el alzhéimer, pero no es curativa todavía. En algunos países europeos ya la están comercializando con éxito. Falta todavía en España. Es algo innovador, porque es la primera vez que se va a actuar sobre el mecanismo.

-¿Están funcionando los ensayos clínicos?

-Sí. Ahora mismo se abren también otros mecanismos como he comentado que inciden sobre la propia inflamación que puede haber en el proceso degenerativo del alzhéimer o la proteína Tau. Y con eso también estamos haciendo investigación. Estamos dando fármacos que actúan sobre la inflamación y el resultado está siendo positivo. Esperamos que pronto se pueda comercializar en España.

-¿Está bajando la edad media de pacientes diagnosticados con alzhéimer?

-Sí, se está detectando en personas más jóvenes pero también es gracias a los nuevos métodos de diagnóstico. Hasta hace unos años, estábamos despuntando porque podíamos detectar el alzhéimer en sus inicios y y dar el diagnóstico. Ahora, lo más nuevo en 2025 es que, con un análisis de sangre, podemos diagnósticas la enfermedad cinco o diez años antes de que lleguen los síntomas. Baja la edad media porque se mejoran los métodos de diagnóstico, pero no podemos hacer el estudio sin un síntoma previo.

-¿Por qué los recuerdos que permanecen inalterados para los pacientes son los de la infancia?

-Parece que eso tiene que ver con los mecanismos de memoria. La memoria que guardamos en el hipocampo queda afectada a la vez que se deteriora esa zona cerebral. Sin embargo, la memoria más antigua está más lejos, dicho de una forma coloquial. El paciente va haciendo una regresión, olvida lo más reciente y piensa que aún vive con sus padres, pero es más bien un proceso neurológico por la zona que se va afectando.

-¿Qué consejo puede darle a las familias que lo sufren?

-Siempre digo que lo que no hay que hacer es enfrentarse porque ellos no lo hacen de forma voluntaria. Si ellos piensan que están en una casa extraña no podemos enfrentarles. Creo que hay falta de apoyo social. Animo a los familiares a que vayan a las asociaciones.

-¿Sigue siendo el alzhéimer una de las enfermedades que más se investigan en el Hospital Reina Sofía?

-A través del IMIBIC, en Neurología donde más potencia hemos tenido a nivel andaluz y nacional ha sido en el alzhéimer. Hemos tenido muchísimas moléculas de investigación, aunque muchas no han tenido buenos resultados. Otras están a punto de llegar y llevamos muchos años con ella. También nos estamos volcando en enfermedades neurológicas de gente joven como la esclerosis múltiple, que está ganando terreno.

-¿Cómo de lejos está una posible cura para el Alzhéimer?

-Creo que en veinte años podremos decir que la hemos encontrado. Tengo esperanza porque ya hay fármacos que están pendientes todavía. Lógicamente, tienen sus detractores, por supuesto, porque todos los fármacos pues tienen efecto secundario y sin ventaja. Los ensayos no son de curación total, pero yo veo a los pacientes contentos. A lo mejor la cura está lejos, pero sí estamos calculando que en 2050 habrá menos alzhéimer que ahora.

-¿Por algún motivo?

-Se ha demostrado que casi el 40% de las defensas se pueden evitar actuando en el día a día. Somos mucho más buscando la dieta sana, buscando el deporte, gimnasios están llenos, la gente está ahora más concienciada en salir correr, en tener una vida más saludable. Si vamos controlando la tensión, el azúcar, ejercitando el cuerpo y la mente a partir de cierta edad vemos que eso te protege contra el alzhéimer. Se estima que el 40% de los que tienen demencia podrían haber hecho las cosas bien a partir de los cincuenta.

-¿Es una 'lotería o se puede llegar a evitar?

-Hay quien tiene cierta carga que no lo va a poder evitar, pero se puede evitar. Muchas personas me piden saber si van a tener alzhéimer, pero no me parece ético. Si no hay una cura, diagnosticarlo no me parece ético, pero existen medidas de prevención. Hay que controlar los factores de riesgo: ejercicio físico, buena dieta, entrenamiento intelectual, relaciones sociales,. Todo eso va a hacer que si la enfermedad te iba saltar en cinco años, pues lo hará dentro de diez o quince. Y en algún caso no dará, pero podemos hacer cosas que van más allá de los tratamientos.

