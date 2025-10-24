Dos Torres estrena centro de FP Dual con el apoyo de Junta y Diputación de Córdoba

El diputado autonómico del Partido Popular de Córdoba ha valorado que el Gobierno de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, esté impulsando y apostando por la Formación Profesional Dual en las zonas rurales de la provincia de Córdoba. Así lo ha asegurado el ... diputado cordobés ante los medios de comunicación en el municipio de Dos Torres, acompañado del alcalde de esta localidad, Manuel Torres.

«El Partido Popular de Andalucía y la Junta apuestan por la FP Dual en zonas rurales como Dos Torres. La FP no solo se implanta en las grandes ciudades, sino también en municipios rurales que necesitan seguir creciendo para desarrollarse y dar oportunidades de futuro para sus jóvenes. Y sobre todo tienen que hacer frente al reto demográfico. Si queremos que los jóvenes se queden en nuestros pueblos, tenemos que darles herramientas, formación y oportunidades de empleabilidad en las zonas rurales« ha dicho.

Según el diputado, los jóvenes de las zonas rurales necesitan oportunidades para desarrollar su proyecto de vida en su pueblo, pero también las empresas necesitan a estos jóvenes formados y preparados que quieren quedarse en sus pueblos.

Por ello, las administraciones gobernadas por el Partido Popular, como son la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Dos Torres han sumado esfuerzos para impulsar la FP en este municipio. Así, a partir de este curso, Dos Torres cuenta con un nuevo centro de FP que imparte el Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería en modalidad dual, combinando la enseñanza en el centro con la práctica en empresas.

El Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha invertido 130.000 euros y el Gobierno de Andalucía autoriza esta enseñanza, que permitirá que cada año se formen 20 alumnos de la comarca, con la colaboración de más de 40 empresas. Un impacto muy positivo que alcanzará a más de 150 jóvenes de la comarca directa o indirectamente ha comentado García.

Necesidades de infraestructuras en el norte

Mientras el PSOE abandona al norte de Córdoba con su negativa a iniciativas que van a favorecer el desarrollo económico de Los Pedroches, como es el no a incluir las necesidades de toda la provincia de Córdoba en la planificación eléctrica 2026-2030, la decisión de no convertir la N-432 en autovía, la obstaculización de las conexiones de agua, etc. «Los vecinos del norte de Córdoba no se merecen tanto maltrato por parte del PSOE y de un Gobierno central insensible, que solo atiende a las concesiones que les reclaman sus socios independentistas, y mientras dejan de lado al norte de Córdoba», ha dicho García.

Frente a esto, siempre van a encontrar al Partido Popular de Andalucía, que desde las instituciones donde gobierna impulsa iniciativas para dinamizar la economía del territorio y a crear empleos y oportunidades para los jóvenes, y al mismo tiempo seguiremos reclamando lo que esta comarca necesita. No nos vamos a callar. Seguiremos luchando para que esta comarca tenga luz, agua y autovía, ha concluido.