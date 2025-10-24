Suscríbete a
Dos Torres estrena centro de FP Dual con el apoyo de Junta y Diputación de Córdoba

El trabajo conjunto entre Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía ha posibilitado la implantación del Grado de Soldadura y Calderería en el IES San Roque

La Junta firma un convenio con el Ministerio de Defensa para impulsar la FP Dual en la Base Logística de Córdoba

El diputado del PP José Carlos García acompañado del alcalde de Dos Torres, Manuel Torres
El diputado autonómico del Partido Popular de Córdoba ha valorado que el Gobierno de Andalucía, con Juanma Moreno al frente, esté impulsando y apostando por la Formación Profesional Dual en las zonas rurales de la provincia de Córdoba. Así lo ha asegurado el ... diputado cordobés ante los medios de comunicación en el municipio de Dos Torres, acompañado del alcalde de esta localidad, Manuel Torres.

