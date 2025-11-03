Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Gonzalo Celorio se lleva el premio Cervantes 2025

Ayuntamiento

Dos años de suspensión laboral para un portero municipal de un colegio de Córdoba que grabó a profesoras en los aseos

Un juzgado desestima íntegramente el recurso del trabajador, que puede acudir al TSJA

Condenan a dos años de prisión al portero de un colegio en Córdoba por grabar a dos profesoras en los aseos

Se enfrenta a tres años y ocho meses de prisión por sacar fotos y grabar en el baño a la hija de su pareja de 12 años

Imagen de la entrada a la Ciudad de la Justicia
Imagen de la entrada a la Ciudad de la Justicia valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha dado la razón al Ayuntamiento de la capital al imponer dos años de suspensión firme de sus funciones al portero de un colegio municipal, que previamente fue condenado a dos años de prisión, ... en sentencia firme, por grabar a dos profesoras en los aseos del centro educativo en cuestión. El conserje condenado aceptó de conformidad el acuerdo de las partes por su conducta delictiva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app