Tribunales

Dos años y medio de prisión para el conductor de un patinete que apuñaló a un motorista en Córdoba

El agresor, que atacó a la víctima con una navaja de 12 centímetros, aceptó la pena tras reconocer los hechos. El herido sufrió lesiones graves que pusieron en riesgo su vida

Detenido en Córdoba el conductor de un patinete eléctrico por apuñalar a un motorista con el que discutió

Un joven en patinete en una imagen de archivo
Davinia Delgado

Córdoba

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años y seis meses de prisión a hombre acusado de apuñalar a otro conductor durante una discusión de tráfico ocurrida el 14 de julio de 2024 en la calle Escritor León Mansilla, en la capital, en ... el barrio de Fátima.

