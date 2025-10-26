Dos años y medio de prisión para el conductor de un patinete que apuñaló a un motorista en Córdoba

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a dos años y seis meses de prisión a hombre acusado de apuñalar a otro conductor durante una discusión de tráfico ocurrida el 14 de julio de 2024 en la calle Escritor León Mansilla, en la capital, en ... el barrio de Fátima.

Según la sentencia, dictada por conformidad entre las partes, el procesado, sin antecedentes penales, circulaba en patinete cuando mantuvo un enfrentamiento con la víctima, que conducía un ciclomotor. En el transcurso de la disputa, el procesado sacó una navaja de 12 centímetros de hoja de un bolso y, con intención de acabar con la vida de su oponente, le asestó una puñalada en la espalda antes de huir del lugar.

Según consta en el fallo, un conductor que presenció los hechos socorrió inmediatamente a la víctima, taponándole la herida hasta la llegada de los servicios médicos, que lo trasladaron de urgencia al Hospital Reina Sofía de la capital.

La víctima sufrió lesiones graves, entre ellas una herida penetrante en el hemitórax izquierdo, fractura de costillas, hemoneumotórax y laceraciones pulmonares. Los informes médicos señalan que su vida corrió «serio peligro» de no haber recibido asistencia inmediata. Permaneció ingresado en la UCI y precisó un largo proceso de recuperación de 80 días, quedándole cicatrices visibles y un perjuicio estético moderado, además de un trastorno de ansiedad derivado del ataque.

16.000 euros por daños morales

El tribunal ha valorado la atenuante de reparación del daño, dado que el acusado consignó una cantidad económica para indemnizar a la víctima. Así, deberá pagar 16.000 euros en concepto de daños morales y hacerse cargo de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia impone además al condenado una orden de alejamiento de 60 metros respecto a la víctima, su domicilio y lugar de trabajo durante tres años y medio, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio durante el mismo periodo.

El fallo, dictado 'in voce' en el acto del juicio, es firme y no cabe recurso ordinario al haberse alcanzado la conformidad entre las partes.