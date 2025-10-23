'Don Juan Tenorio' regresa al Palacio de la Merced de Córdoba del 31 de octubre al 3 de noviembre

La Compañía Teatro Par vuelve a poner en escena en distintas estancias del Palacio de la Merced la obra clásica 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, representación que como cada año, desde hace casi treinta, promueve la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ... coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

Esta propuesta teatral, según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, se podrá ver los días 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre a partir de las 20.30 horas. Las representaciones han sido presentadas este jueves por el delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque. Ha explicado que «lo original de esta representación tan tradicional es la escenografía, porque las escenas se desarrollan por muchas estancias del Palacio de la Merced, como el Artesonado, el Patio Barroco, el vestíbulo o el Patio Blanco».

«Hablamos de una representación que se lleva haciendo casi 30 años y ésta es la edición número 24 de forma ininterrumpida, realizándose para el público de Córdoba y también para los municipios. Así, hemos confirmado ya la asistencia de vecinos de Villa del Río, Bujalance y Castro del Río que vendrán en autobuses que hemos puesto», ha indicado Duque.

Invitaciones a partir del 28 de octubre

Las invitaciones para asistir a las representaciones se podrán solicitar el día 28 de octubre a partir de las 10.00 horas en la página web http://cultura.dipucordoba.es. Se podrán pedir dos entradas por correo electrónico. En total, son 250 personas las que verán la obra cada día, por lo que en total habrá un millar de asistentes a Don Juan Tenorio.

El director de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba, Antonio Barrios, ha recordado que «desde que se puso en escena en la Diputación El Tenorio la compañía ha sido invitada a representar esta obra; todos hemos ido envejeciendo con ella menos don Juan, que se mantiene fresco, sano y joven y esto es lo que va a experimentar el público».