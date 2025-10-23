Suscríbete a
ABC Premium

teatro

'Don Juan Tenorio' regresa al Palacio de la Merced de Córdoba del 31 de octubre al 3 de noviembre

La Diputación vuelve a promover esta obra con motivo de Todos los Santos

Santos 2025 en Córdoba: todas las actividades, visitas y rutas

Así es el origen histórico del Día de Todos los Santos

Presentación este jueves de 'Don Juan Tenorio' en la Diputación de Córdoba
Presentación este jueves de 'Don Juan Tenorio' en la Diputación de Córdoba abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Compañía Teatro Par vuelve a poner en escena en distintas estancias del Palacio de la Merced la obra clásica 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, representación que como cada año, desde hace casi treinta, promueve la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ... coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app