incendio forestal
Domingo intenso del Infoca en Córdoba: despliegue en Pozoblanco para combatir otro incendio
Trabaja con medios aéreos y a pie de monte para apagar un incendio declarado en el paraje La Canela
Aviones, dos helicópteros y bomberos del Infoca trabajan para sofocar un incendio en Montoro
Investigado en Palma del Río por provocar tres incendios forestales en agosto
El Infoca está teniendo un domingo de trabajo intenso en la provincia de Córdoba. Si desde la mañana sus efectivos están combatiendo un fuego forestal en Montoro, ahora acaba de informar que también están trabajando para extinguir otro en Pozoblanco.
En concreto, se encuentran desplegados en el paraje La Canaleja. Infoca ha detallado que cuentan como medios aéreos con un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.
Ahora mismo se encuentran, además, trabajando a pie de monte una autobomba; dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un técnico de operaciones
