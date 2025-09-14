Suscríbete a
Domingo intenso del Infoca en Córdoba: despliegue en Pozoblanco para combatir otro incendio

Trabaja con medios aéreos y a pie de monte para apagar un incendio declarado en el paraje La Canela

Aviones, dos helicópteros y bomberos del Infoca trabajan para sofocar un incendio en Montoro

Investigado en Palma del Río por provocar tres incendios forestales en agosto

Imagen del incendio desatado en el paraje La Canela en Pozoblanco
Imagen del incendio desatado en el paraje La Canela en Pozoblanco infoca

ABC Córdoba

Córdoba

El Infoca está teniendo un domingo de trabajo intenso en la provincia de Córdoba. Si desde la mañana sus efectivos están combatiendo un fuego forestal en Montoro, ahora acaba de informar que también están trabajando para extinguir otro en Pozoblanco.

En concreto, se encuentran desplegados en el paraje La Canaleja. Infoca ha detallado que cuentan como medios aéreos con un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra.

Ahora mismo se encuentran, además, trabajando a pie de monte una autobomba; dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un técnico de operaciones

