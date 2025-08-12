El divertido baile de unos abuelos de Córdoba como terapia al Alzheimer: «Siempre dispuestos para la fiesta»

En Nueva Carteya, la alegría y el ritmo han invadido la sala gracias a un grupo de abuelos y abuelas que, al son de la popular canción La Morocha, han demostrado que las ganas de bailar no entienden de edad ni de enfermedad.

El vídeo, compartido en la cuenta de TikTok de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Nueva Carteya (AFANCAR), se ha convertido en un pequeño fenómeno viral al superar las 12.000 visualizaciones en apenas unas horas.

Una terapia que contagia sonrisas

El baile forma parte de las actividades terapéuticas que AFANCAR organizan, combinando música y movimiento como una herramienta para estimular la memoria, mejorar la coordinación y, sobre todo, regalar momentos de felicidad.

Las imágenes muestran a varios mayores, sonrientes y animados, siguiendo el ritmo de la música mientras monitores y cuidadores les acompañan y animan.

La publicación ha despertado una ola de comentarios positivos y emotivos de usuarios de toda España:

«Que trabajo más bonito hacéis con ellos«, »Enorme labor. Gracias por vuestro trabajo y acompañamiento, por hacerles disfrutar de esos momentos especiales y por tratarlos con tanto cariño. Esas sonrisas alegran el alma», añadía otro usuario.

Otros han querido destacar la profesionalidad y la entrega de los trabajadores: «Sois geniales, le alegráis el día a ellos y a nosotros, gracias por la labor que hacéis», «Enhorabuena por el equipo que formáis», o «Madre mía qué alegría, qué gran equipazo ️», son algunos de los mensajes que inundan el vídeo.

Más allá del éxito en redes, lo que más ha emocionado a los responsables de AFANCAR es comprobar cómo sus mayores disfrutan y se entregan en cada actividad. En un momento en el que el Alzheimer y otras demencias siguen siendo uno de los mayores retos de salud, iniciativas como esta muestran que la música, el cariño y el acompañamiento siguen siendo herramientas poderosas para mejorar la calidad de vida.