El directorio de empresas 'Quién es quién en Córdoba', gratis este domingo con ABC

Este domingo, 16 de noviembre, ABC Córdoba entregará de manera gratuita a sus lectores la cuarta edición del directorio empresarial 'Quién es quién en Córdoba', en colaboración con San Telmo Business School. Esta publicación cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba ... y la Diputación Provincial y tiene como objetivo ofrecer una herramienta útil para conocer las principales empresas de la provincia.

La edición, que tiene 124 páginas, incluye información detallada sobre casi mil empresas cordobesas y cubre los sectores más relevantes de la economía local. Entre ellos, destacan la administración pública, el sector agroalimentario, agua, energía, infraestructuras, así como áreas como asesorías, consultorías, auditorías, automoción, banca, servicios financieros y seguros, entre otros. También se incluyen secciones sobre el sector cultural, comercio y distribución, turismo, salud y bienestar, y educación, entre otros.

Cada sección del directorio empieza con un artículo sobre una empresa representativa de cada sector, en el que se profundiza en su historia, situación actual y desafíos futuros. Además de estos artículos principales, se incluyen referencias a otras empresas relevantes, con datos de contacto y una breve descripción, lo que permite a los interesados obtener una visión completa de cada área.

Este directorio es una valiosa fuente de información tanto para empresas que buscan nuevos proveedores o socios como para aquellos interesados en conocer mejor el panorama empresarial de Córdoba. Ofrece una amplia variedad de sectores que reflejan la diversidad y el dinamismo de la economía local.

Antes de la lista de empresas, la publicación también incluye una serie de artículos sobre la situación económica de la provincia. Estos textos están firmados por diversas figuras destacadas, como Francisco J. Poyato, director de ABC Córdoba; Juan Pérez Gálvez, director general de San Telmo Business School; Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba; y autoridades locales como José María Bellido, alcalde de Córdoba, y Salvador Fuentes, presidente de la Diputación Provincial.