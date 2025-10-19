Las Diputaciones de Córdoba y Huelva hacen piña para defender las denominaciones de origen de Los Pedroches y Jabugo

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro con su homólogo de Huelva, David Toscano, para coordinar una estrategia común en defensa de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Los Pedroches y Jabugo.

Este encuentro ... se celebra como respuesta a la reciente modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, aprobada por el Ministerio de Agricultura. Dicha modificación permite la inclusión de cerdos cruzados con solo el 50% de raza ibérica y aumenta la densidad de animales a 100 cerdos por hectárea, en contraste con el modelo extensivo tradicional de doce cerdos por hectárea que defienden las DOP andaluzas, como ha explicado la Diputación de Córdoba en un comunicado.

Ambas instituciones han mostrado su respaldo a las demandas del sector, que aboga por «la máxima calidad y la pureza racial del 100% ibérico como característica seña de identidad de sus productos». El presidente de la Administración provincial cordobesa, donde ya se aprobó una declaración institucional de apoyo al sector, ha destacado que «el sector del jamón ibérico de Los Pedroches constituye un activo fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra provincia, con una aportación decisiva a la fijación de población y al mantenimiento de las dehesas». Excelencia Para Fuentes «es nuestra responsabilidad posicionarnos al lado de la DOP de Los Pedroches, cooperativas agroalimentarias y todo el sector, esencial en el norte de la provincia, y defender sus reivindicaciones, que generan desigualdades entre territorios». Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva ha apuntado que «la DOP Jabugo simboliza la excelencia de un producto ligado a la dehesa y al territorio, donde tradición, sostenibilidad y calidad van de la mano». Los Pedroches y Jabugo quieren proteger un modelo más tradicional y por la pureza racial del cerdo ibérico Toscano ha recordado que el pleno de la Diputación «aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la DOP Jabugo y a todo el sector, porque mantener sus estándares es defender el prestigio del ibérico andaluz y el futuro de nuestros pueblos serranos». En el marco de este encuentro, ambas instituciones han acordado mantener una coordinación «estrecha» para garantizar que las especificidades de las DOP Los Pedroches y Jabugo. Además, se han comprometido a continuar impulsando acciones conjuntas de promoción y apoyo al sector ibérico, en colaboración con el sector.

