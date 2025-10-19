Suscríbete a
Alimentación

Las Diputaciones de Córdoba y Huelva hacen piña para defender las denominaciones de origen de Los Pedroches y Jabugo

Hacen fuerza frente a las condiciones que quiere imponer Guijuelo

Antonio Jesús Torralbo, DOP Los Pedroches: «Barajamos todas las vías frente al nuevo reglamento de Guijuelo»

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el de Huelva, David Toscano ABC

ABC Córdoba

Córdoba

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro con su homólogo de Huelva, David Toscano, para coordinar una estrategia común en defensa de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Los Pedroches y Jabugo.

Este encuentro ... se celebra como respuesta a la reciente modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, aprobada por el Ministerio de Agricultura. Dicha modificación permite la inclusión de cerdos cruzados con solo el 50% de raza ibérica y aumenta la densidad de animales a 100 cerdos por hectárea, en contraste con el modelo extensivo tradicional de doce cerdos por hectárea que defienden las DOP andaluzas, como ha explicado la Diputación de Córdoba en un comunicado.

