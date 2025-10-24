La Diputación recuperará en la iglesia de la Merced el lienzo de la primera aparición de San Rafael en Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este sábado el inicio en 2026 de los trabajos para devolver al coro el lienzo y encargar la pintura que sitúa la primera aparición de San Rafael en la ciudad ... en la iglesia de la Merced. La obra, que databa de 1745, se perdió en el incendio que asoló el templo en el año 1978.

Fuentes ha explicado que «según la tradición, en 1278 cuando la ciudad sufría una grave epidemia de peste, el arcángel San Rafael se apareció a Fray Simón de Sousa, religioso de la Orden de la Merced y comendador del antiguo convento de la Merced, lugar que ocupa el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba«.

Así, en medio del temor y la desolación que asolaban a Córdoba, el fraile mercedario imploraba a Dios la salvación de la ciudad. «Fue entonces cuando, según la tradición, se le manifestó el arcángel San Rafael, quien le anunció que Dios había escuchado las súplicas de los cordobeses y que él sería desde entonces custodio y protector de la ciudad«, ha explicado el presidente de la Diputación. Le pidió además que se levantara una imagen suya en lo alto de la torre de la Catedral y que se difundiera su devoción entre los fieles.

Este hecho, según ha apuntado el máximo representante de la institución provincial, «marcó el inicio del culto cordobés a San Rafael, cuya devoción se extendió con fuerza durante los siglos siguientes. Con el tiempo, el arcángel fue reconocido oficialmente como Custodio de Córdoba, y su figura quedó unida de manera inseparable a la identidad espiritual de la ciudad«.

Así, la tradición mantuvo viva su memoria y la vinculó al antiguo convento mercedario. Aquel lugar sagrado, transformado hoy en sede de la Diputación Provincial, guarda en su historia el recuerdo de una fe profunda y de un acontecimiento que dio origen a una de las devociones más queridas por los cordobeses. En 1745 los frailes deciden decorar el lienzo en el testero superior del coro de la Iglesia, pero en 1978 dicha pintura fue pasto de las llamas.

Servicio de Patrimonio

La Diputación de Córdoba comenzó a trabajar en la recuperación de la iglesia desde 1978, cuando el intencionado incendio lo redujo a cenizas. Estos trabajos se hicieron a través de varias escuelas taller y, posteriormente, a través del Servicio de Patrimonio, que ha continuado con las tareas de reintegración, culminando la rehabilitación del retablo recientemente.

La historia de la primera aparición de San Rafael en la ciudad de Córdoba se puede consultar también en la serie #PatrimonioenLaMerced en las redes sociales de la Diputación de Córdoba o través de los siguientes enlaces: o en Tiktok.