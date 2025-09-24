La Diputación destina 2,4 millones de euros para obras de mantenimiento en centros educativos de Córdoba

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado en la sesión ordinaria de septiembre una modificación de crédito que contempla, entre otros programas de inversión, una partida de 2,4 millones de euros para llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación en los centros educativos de toda la provincia.

El máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, ha explicado que «son 2,4 millones para ayudar a todos los ayuntamientos, 30.000 euros lineales desde ahora hasta el 6 de abril para hacer obras necesarias en los colegios; hablamos de obras como reparaciones de cubiertas y cornisas, ventanas, aseos, muros de contención, instalaciones de gas, ascensores, pistas deportivas, rehabilitación de la estructura y cerramientos, etc».

«Son actuaciones urgentes y necesarias que, en caso de ser muy invasivas, se harán aprovechando periodos como la Navidad o Semana Santa. Hablamos de 30.000 euros para cada ayuntamiento para reforzar sus propias actuaciones, porque los colegios son parte del alma y la vida de los municipios», ha insistido Fuentes.

La modificación de crédito aprobada hoy por el Pleno recoge, además, otros programas que ha desgranado la delegada de Hacienda, Ana Rosa Ruz, como por ejemplo «una subvención para el Banco de Alimentos Medina Azahara, convenios con clubes deportivos que han subido de categoría y convenios con ayuntamientos».

De igual modo, ha continuado Ruz, «se incrementan en 500.000 euros las ayudas al patrimonio cofrade, pasando de 750.000 a 1,2 millones de euros para la conservación y puesta en valor del patrimonio de cofradías y hermandades, y se suplementan con 200.000 euros las ayudas para obras de accesibilidad en viviendas de personas mayores y colectivos vulnerables, pasando de 100.000 a 300.000 euros».