La Diputación destina 400.000 euros a una Unidad de Ensayos de Terapias Avanzadas en Córdoba

La Diputación y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico) han firmado este martes un convenio por el que la institución provincial destinará 400.000 euros a la Unidad de Ensayos Clínicos de Terapias Avanzadas del Imibic. «Esta rúbrica reafirma nuestro compromiso ... con la ciencia y la salud pública», ha asegurado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

Su máximo responsable ha explicado, en una nota de prensa de la institución provincial, que «esta inversión permitirá acondicionar un espacio para poner en marcha una Unidad Mulitidiscplinar donde se desarrollan ensayos en terapias CAR- T y otras técnicas punteras, en un entorno cercano a la UCI, garantizando así la seguridad y el bienestar de los pacientes».

Noticia Relacionada Un estudio del Imibic demuestra que un nuevo tratamiento del cáncer de ovario reduce los efectos secundarios ABC Córdoba El medicamento alternativo es Paclitaxel, igual de eficaz que Cisplatino en cáncer de ovario, según revela estudio

Este proyecto, ha continuado, fortalecerá la capacidad de Córdoba para «seguir liderando la investigación en terapias avanzadas, un campo que está transformando la medicina moderna». «Se trata no solo de mejorar infraestructuras, sino de anticipar el futuro de la medicina personalizada, situando a Córdoba a la cabeza de la innovación biomédica», ha afirmado Fuentes.

«Este convenio consolida a la Unidad Multidisciplinar en Terapias Avanzadas, lo que permitirá atender a pacientes de Córdoba y Jaén y, progresivamente, de toda Andalucía, gracias a una infraestructura que dará servicio a más de 1,3 millones de personas», ha añadido. Para la Diputación, ha continuado, es «un honor tener aquí a personas tan significativas e importantes para Córdoba, profesionales cuyo trabajo y compromiso han convertido al Imibic en un instituto ejemplar en investigación e innovación de los procesos sanitarios».

El máximo responsable de la Diputación ha apelado «al compromiso de la sociedad cordobesa con la Fundación para la Investigación Biomédica. Todas las administraciones tenemos un deber con la innovación y la investigación porque a la hora de recuperar la esperanza necesitamos recursos económicos».

Diputación activará becas para investigadores

Fuentes ha hecho referencia a que «esta institución ya tiene líneas de colaboración con la UCO, con Loyola y ahora sumamos el Imibic, porque si nos sentimos orgullosos como cordobeses de un centro pionero, tenemos que apostar por su mejora, y lo hacemos con recursos». «Hoy podemos anunciar, además, que esta Diputación trabajará en una segunda línea de colaboración y pondrá en marcha una línea de becas para investigadores que tengan como objetivo trabajar en este instituto. Unas ayudas que se sumarán a otras que ya tenemos funcionando y que ahora también se centrarán en la biomedicina», ha concluido Fuentes.

Por su parte, Pablo Pérez, director del Imibic, ha señalado que es un convenio «importante» que agradecen a la Diputación, porque «nos permite impulsar un proyecto que es todo un ejemplo de la importancia de unir esfuerzos con un objetivo común como es el de mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía».

Pérez ha remarcado que en este acuerdo «subyace una sensibilidad especial por ver cómo la investigación y la innovación son necesarias para adelantar lo mejor para el paciente». «Este convenio nos permitirá fortalecer la Unidad Multidisciplinar en Terapias Avanzadas para crear una específica en Terapias Avanzadas CART-T. Esto nos va a suponer avanzar en un ensayo que trabajará con las células encargadas de mantener el equilibrio, los linfocitos T que serán llevados al laboratorio y devueltos al paciente para que destruyan solamente células cancerígenas, convirtiéndose en un medicamente para el organismo», ha especificado Pérez.

En definitiva, ha continuado, «obtendremos resultados que se verán con el tiempo, tomando conciencia de que cualquier paso que se da en la investigación puede mejorar un tratamiento. Así la investigación proporciona esperanza y futuro».