salud

La Diputación destina 400.000 euros a una Unidad de Ensayos de Terapias Avanzadas en Córdoba

Un convenio con la Fundación para la Investigación Biomédica permitirá el desarrollo de este proyecto que podrá beneficiar a 1,3 millones de personas

El presidente de la Diputación interviente durante la rueda de prensa posterior a la firma del convenio abc

ABC Córdoba

Córdoba

La Diputación y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico) han firmado este martes un convenio por el que la institución provincial destinará 400.000 euros a la Unidad de Ensayos Clínicos de Terapias Avanzadas del Imibic. «Esta rúbrica reafirma nuestro compromiso ... con la ciencia y la salud pública», ha asegurado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

