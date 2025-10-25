Suscríbete a
Distinción

La Diputación de Córdoba, reconocida por la Unión Europea como 'Embajadora de la Ciudadanía Europea'

La institución provincial, a través de la Oficina Europe Direct, se convierte en una de las cuatro entidades españolas distinguidas por su labor de divulgación de asuntos comunitarios

Fachada de la Diputación de Córdoba
ABC Córdoba

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha sido reconocida por la Unión Europea como 'Embajadora de la Ciudadanía Europea', una distinción que premia el compromiso de la institución provincial con la difusión de los valores y mecanismos de participación comunitaria. El reconocimiento, otorgado a través ... de la Oficina Europe Direct, aparece desde el pasado 11 de julio recogido en la web del Ejecutivo comunitario.

