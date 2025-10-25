La Diputación de Córdoba, reconocida por la Unión Europea como 'Embajadora de la Ciudadanía Europea'

La Diputación de Córdoba ha sido reconocida por la Unión Europea como 'Embajadora de la Ciudadanía Europea', una distinción que premia el compromiso de la institución provincial con la difusión de los valores y mecanismos de participación comunitaria. El reconocimiento, otorgado a través ... de la Oficina Europe Direct, aparece desde el pasado 11 de julio recogido en la web del Ejecutivo comunitario.

En el ámbito nacional, solo cuatro entidades ostentan este título, dos de ellas administraciones públicas: la propia Diputación de Córdoba y el Gobierno de Canarias.

Desde la institución provincial se ha destacado que este reconocimiento pone en valor la labor desarrollada durante años en materia de sensibilización y formación sobre la Unión Europea. «Pocos podrían pensar en los avances logrados en los 75 años transcurridos desde la Declaración de Schuman del 9 de mayo de 1950, en la que se llamaba a la unidad de los países europeos», señalan desde la Diputación.

Recuerdan, además, que «ha sido necesaria la firma de varios tratados hasta llegar al de Lisboa, en 2009, que consolidó la mayor unidad transnacional no sólo económica, sino también social y política». Uno de los hitos de ese proceso fue la creación de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), recogida en el artículo 11 del Tratado de Lisboa, que permite la participación directa de la ciudadanía en la elaboración de legislación comunitaria.

La delegada de Juventud y responsable de la Oficina Europe Direct, Sara Alguacil, ha explicado que «se trata de un importante instrumento de democracia participativa, que permite que aquellas propuestas nacidas de la ciudadanía y que reúnan al menos un millón de apoyos de personas de siete países, puedan ser estudiadas por la Comisión Europea para su tramitación legislativa».

Desde su incorporación en la llamada Constitución Europea, se han atendido diez peticiones ciudadanas, entre ellas la protección de las abejas, la consideración del agua como bien público o la limitación del uso de pesticidas como el glifosato.

Proyectos

Alguacil ha subrayado que «la Unión Europea dio un paso de gigante al incluir esta posibilidad, que ya existía en constituciones nacionales pero no a nivel comunitario». Sin embargo, ha reconocido que «existe un gran desconocimiento sobre este mecanismo y su trascendencia, de ahí el compromiso de la Diputación de Córdoba en su difusión y promoción».

La responsable de Europe Direct ha recordado que, hasta la fecha, once proyectos nacidos de la iniciativa popular han llegado al corpus legislativo europeo, impulsando propuestas de alto impacto social y medioambiental.

Precisamente, una de las campañas de sensibilización creadas por la Diputación de Córdoba ha sido seleccionada por la Unión Europea como buena práctica, lo que refuerza el papel de la institución como referente en la comunicación sobre asuntos comunitarios.