La Diputación de Córdoba lleva la ópera 'Don Pasquale' a cuatro municipios

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura y la colaboración de los municipios participantes, pone en marcha una nueva edición del programa 'Ópera en la provincia', una iniciativa que acerca este género escénico a los municipios cordobeses con ... el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y enriquecer la programación artística de todo el territorio. En concreto, en esta edición, la ópera 'Don Pasquale', de Gaetano Donizetti, llegará a Priego de Córdoba, Palma del Río, Montilla y Montoro.

Tras el éxito obtenido con la representación de 'Don Giovanni' en 2024, esta edición presenta una producción totalmente escenificada de la ópera 'Don Pasquale', considerada una de las grandes comedias del repertorio lírico universal. Todo ello bajo la dirección musical de Alberto Cubero Moreno, artista de Doña Mencía especialista en repertorio belcantista y con una trayectoria acreditada.

«Esta propuesta contará con orquesta sinfónica, coro y un elenco de prestigio internacional, ofreciendo al público una experiencia operística integral y de alto nivel», ha recalcado el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha subrayado que de este modo «reafirmamos nuestro compromiso con la cultura como motor de desarrollo social, educativo y económico».

Fechas y municipios Priego de Córdoba: 5 de diciembre, Teatro Victoria, 19.30 horas

Palma del Río: 6 de diciembre, Teatro Coliseo, 19.30 horas

Montilla: 7 de diciembre, Teatro Garnelo, 19.30 horas

Montoro: 8 de diciembre, Teatro Miguel Romero Esteo, 19.00 horas

Estrenada en 1834 en París, esta obra refleja las tensiones entre juventud y vejez a través del humor, la música y la crítica social. La nueva puesta en escena, diseñada por el director Guillermo Amaya, traslada la acción a una galería comercial de lujo, donde los personajes se enfrentan al paso del tiempo, el consumismo y el deseo de mantenerse eternamente jóvenes.

El equipo artístico lo conforman Alberto Cubero (en la dirección musical), Guillermo Amaya (en la dirección escénica), Helena Cordero (escenografía) y Juan Cruz (vestuario).

Las entradas se podrán adquirir en las páginas web de los ayuntamientos, así como en la de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.