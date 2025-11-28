Suscríbete a
Cultura

La Diputación de Córdoba lleva la ópera 'Don Pasquale' a cuatro municipios

Se podrá ver del 5 al 8 de diciembre en las localidades de Priego, Palma, Montilla y Montoro, con una producción de primer nivel

Montaje de la ópera 'Don Giovanni', que se pudo ver en 2024 en varios pueblos; la imagen pertenece a una representación en el Gran Teatro de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura y la colaboración de los municipios participantes, pone en marcha una nueva edición del programa 'Ópera en la provincia', una iniciativa que acerca este género escénico a los municipios cordobeses con ... el objetivo de democratizar el acceso a la cultura y enriquecer la programación artística de todo el territorio. En concreto, en esta edición, la ópera 'Don Pasquale', de Gaetano Donizetti, llegará a Priego de Córdoba, Palma del Río, Montilla y Montoro.

