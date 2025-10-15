Suscríbete a
Pleno

La Diputación de Córdoba destina 497.800 euros para los planes municipales contra el virus del Nilo

Las once localidades que tienen un nivel de riesgo alto recibirán una aportación de 8.000 euros cada una de ellas y el resto ingresarán 6.000

Imagen del Pleno celebrado este miércoles en la Diputación
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La Diputación de Córdoba destinará 497.800 euros a sufragar los gastos derivados de la puesta en marcha de planes municipales para luchar contra el virus del Nilo en los municipios de la provincia -todos, menos la capital-. Así lo ha aprobado su Pleno, ... en la sesión ordinaria de octubre celebrada este miércoles, que ha dado luz verde a un programa específico en esta materia, según ha explicado la institución provincial en una nota de prensa.

