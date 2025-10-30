Suscríbete a
ABC Premium

infraestructuras hidráulicas

La Diputación de Córdoba dará 500.000 euros para la mejora de la red de drenaje de la calle Arenal en Fernán Núñez

Se vio seriamente afectada por las borrascas que tuvieron lugar en marzo

La Diputación de Córdoba conecta a 50 agentes locales para impulsar la innovación tecnológica dual

La Diputación de Córdoba reúne a 41 empresas y 20 centros formativos para fomentar una FP orientada a la Base Logística y la Defensa

El presidente de la Diputación, en marzo observando los daños del temporal en Fernán Núñez
El presidente de la Diputación, en marzo observando los daños del temporal en Fernán Núñez abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Córdoba ha informado este jueves, en un comunicado, de que concederá al Ayuntamiento de Fernán Núñez una subvención excepcional, por importe de 500.000 euros, para financiar la reparación de los daños que se ocasionaron en la calle Arenal por ... el tren de borrascas que sufrido el pasado mes de marzo, que afectó gravemente a la red de drenaje de dicha vía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app