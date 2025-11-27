La Diputación de Córdoba celebra los 40 años de Servicios Sociales Comunitarios con 65.000 personas bajo atención

La Diputación de Córdoba ha acogido este jueves un acto de reconocimiento y homenaje por los 40 años de trayectoria de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Córdoba que hoy en día presta atención a través de todos sus programas ... a más de 56.000 personas.

Así lo ha expresado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado durante el acto que «es un día muy importante para la Diputación porque celebramos contar con un gran manto social que hace una cobertura impagable gracias a 208 profesionales, a un presupuesto que supera los 100 millones de euros y a once Zonas de Servicios Básicos».

«Lo que fue en su día una cuestión de beneficencia con la Orden Mercedaria y recoger a personas que lo necesitaban para darles una oportunidad en la vida, ocho siglos después sigue siendo una gran obra social basada en los derechos sociales. Por ello, es momento de rendir homenaje a todas las personas que fueron delegados en estos 40 años, porque la labor social que hace la Diputación es impagable, nos hace ser mejores personas y nos sitúa al lado de la gente», ha manifestado.

Ayuda a domicilio clave

El máximo representante de la Diputación ha concluido su intervención con un mensaje de esperanza en el futuro. «Estamos en un momento decisivo con retos como el envejecimiento de la población, la despoblación rural, la soledad no deseada, la digitalización y la inteligencia artificial, la atención a la dependencia o las nuevas formas de vulnerabilidad. Pero frente a estos desafíos, contamos con una pieza fundamental para construir un sistema social fuerte, moderno, ágil y cercano».

Según datos proporcionados por la propia Diputación, en la actualidad, el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) -organismo dependiente de la institución provincial- cuenta con 208 empleados, de los cuales el 41% son trabajadores sociales, el 17% son psicólogos, el 11% educadores y un 7% facultativos. Anualmente atiende a más de 56.000 personas, ya sea a través de la ayuda a domicilio, los diferentes programas de mayores, infancia y familias, los de empleo y emergencia social, las ayudas económicas familiares,...

En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio, está implantado en 69 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes gracias a la estrecha colaboración existente entre el IPBS y dichos consistorios, y atiende diariamente a más de 8.500 personas con 4,5 millones de horas de servicios y una inversión de 72 millones de euros. Este servicio genera en la provincia más de 3.000 puestos de trabajo directos contribuyendo al asentamiento y arraigo de la población al territorio. En el acto de este jueves ha estado presente también el viceconsejero de Inclusión y Bienestar Social, José Repiso.