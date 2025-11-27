Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos

Asuntos Sociales

La Diputación de Córdoba celebra los 40 años de Servicios Sociales Comunitarios con 65.000 personas bajo atención

El presidente de la institución destaca un presupuesto de 100 millones euros y la labor de 208 profesionales

La dependencia en Córdoba alcanza récord histórico de beneficiarios: casi 34.000 personas

Salvador Fuentes y el resto de autoridades participantes en el acto sobre Servicios Sociales Comunitrios
Salvador Fuentes y el resto de autoridades participantes en el acto sobre Servicios Sociales Comunitrios ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Córdoba ha acogido este jueves un acto de reconocimiento y homenaje por los 40 años de trayectoria de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Córdoba que hoy en día presta atención a través de todos sus programas ... a más de 56.000 personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app