Suscríbete a
ABC Premium

periodo 2026/2030

La Diputación ve una «buena noticia» el anuncio de que al final se incluirá al Norte de Córdoba en la planificación eléctrica pero alegará

Su presidente indica que, más allá de lo afirmado por la vicepresidenta primera del Gobierno este sábado, la institución provincial presentará sus propuestas

María Jesús Montero confirma ahora que la inversión eléctrica en el Norte de Córdoba llegará antes de 2030

El Gobierno vuelve a excluir del plan de inversiones 2026-2030 la esperada mejora de la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba

El presidente de la Diputación, este lunes atendiendo a los medios de comunicación
El presidente de la Diputación, este lunes atendiendo a los medios de comunicación abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha calificado este lunes de «buena noticia» el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido finalmente ... incluir al Norte de la provincia de Córdoba en la planificación eléctrica del marco 2026-2030, pero, en cualquier caso, desde la institución provincial han indicado que van «a seguir nuestra ruta» y «a presentar alegaciones».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app