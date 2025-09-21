La Diputación avanza en la rehabilitación de la Casa de Manolo Vegara de Doña Mencía

Salvador Fuentes junto al resto de autoridades y técnicos de la Diputación y el Ayuntamiento de Doña Mencía

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Doña Mencía para, acompañado por su alcalde, Salvador Cubero, visitar la Casa de Manolo Vergara, edificio patrimonial que albergará el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).

Según ha afirmado Fuentes en una nota, «en una primera fase, dotada con una inversión de 100.000 euros y financiada de manera íntegra por la institución provincial, se procedió a la consolidación de la estructura y las cubiertas del edificio. Ahora vendrá una segunda fase que contemplará la rehabilitación y la dotación de recursos que permitan ponerlo en marcha».

El presidente ha detallado que este proyecto se enmarca en el esfuerzo que la Diputación «viene manteniendo por reforzar las políticas sociales». «Un compromiso que se evidencia en los más de 94 millones de euros que este 2025 destinamos a nuestro Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), un 7,8% más que el pasado año», ha añadido.

Además, el máximo responsable de la institución provincial ha insistido en que «destinamos en total más de 106 millones de euros a programas sociales, convenios con entidades locales y servicios de atención a colectivos». Un esfuerzo que, a su juicio, «busca superar la mirada asistencialista y convertirse en una herramienta de acompañamiento y de futuro».

Mejoras en el Centro de Doña Mencía

Para Doña Mencía, ha continuado, «este edificio será un recurso fundamental, con mejores instalaciones, más accesibles y con mayor capacidad de atención. Además para la comarca de la Subbética, será un espacio de referencia, un lugar que articule servicios y que venga a reforzar el trabajo de profesionales, con el fin de dar una pronta respuesta a las demandas planteadas por los usuarios».

«Así, hoy damos el primer paso hacia unas instalaciones de vanguardia, además de renovar el compromiso de la Diputación de Córdoba con los pueblos de la provincia y, sobre todo, con las personas», ha apostillado Fuentes.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié en que «la Casa de Manolo Vergara no solo será un edificio recuperado, sino que será un recurso patrimonial puesto al servicio de la ciudadanía de Doña Mencía y su comarca».

Fuentes ha aprovechado para agradecer al Ayuntamiento su compromiso con este proyecto y a los profesionales del IPBS. «Esta Casa, junto al Molino y su proyección del oleoturismo; y la calleja, compone tres espacios señeros de la zona centro de este municipio. Suponen recuperar un patrimonio de gran valor e importancia para Doña Mencía», ha concluido Fuentes.

Por su parte, el alcalde, Salvador Cubero, ha remarcado que este edificio forma parte del Conjunto Vergara «en el que estamos trabajando para su puesta en valor, lo que, sin duda, contribuirá a la rehabilitación y accesibilidad de nuestra zona centro».